Izločili Olimpijo in ostali brez italijanskega zvezdnika

Italijanski reprezentant Nicolo Zaniolo, ki so ga v začetku sezone pestile zdravstvene težave, ne bo nadaljeval sezone v Turčiji. Do konca sezone se bo dokazoval v angleškem prvenstvu. Aston Villa ga je do konca sezone pripeljala za pet milijonov evrov, nato pa bi lahko odkupila njegovo pogodbo za okrog 35 milijonov evrov. 24-letni Italijan bo v klubu iz Birminghama v zvezni vrsti zapolnil vrzel po poškodbi Emija Buendie.

Aston Villa je v uvodnem krogu premierleague doživela prepričljiv poraz proti Newcastlu (1:5), za dalj časa pa po poškodbi kolena izgubila še branilca Tyrona Mingsa. Zaniolo, 13-kratni italijanski reprezentant, se je Galatasarayu pridružil februarja. Je četrta poletna okrepitev Aston Ville. Pred njim so na Villa Park prišli še Pau Torres (Villarreal), Youri Tielemans (Leicester) in Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).