Šok za Mourinha, čakati bo moral vsaj mesec dni

Brazilec Jailson se iz Fenerbahčeja seli na Kitajsko, kjer je z ekipo Dalian Pro podpisal triletno pogodbo. Defenzivni vezist turškega velikana je Kitajce stal pet milijonov evrov, mogoče nekaj sto tisočakov manj. Podatki so različni.

NEWS🇨🇳: Dalian Pro have signed 3-year deal with talented Brazilian midfielder Jailson from Turkish side Fenerbahce for €5M.



👉His old club Gremio will get €1M of it.

👉In China, if clubs waste more than €5,4M fee they must pay %100 tax to the government. 大连 pic.twitter.com/dwKHenmn1Q