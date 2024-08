Nepogrešljivi člen čete Matjaža Keka na letošnjem Euru Vanja Drkušić je zamenjal klubske barve, a ostaja v Rusiji. Iz Sočija, ki se je poslovil od elite, se je preselil k aktualnemu prvaku Zenitu. Vrednost prestopa je pet milijonov evrov, Drkušić pa podpisal petletno pogodbo s klubom.

Osrednji branilec je na 60 nastopih za svoj nekdanji klub zbral tri zadetke in dve asistenci. Ostanek v Rusiji sicer pomeni, da ga v tej sezoni ne bomo spremljali v evropskih klubskih tekmovanjih.

Popovič in Celje sporazumno prekinila sodelovanje

"Vrnitev v domače okolje deset let po odhodu je kot kapetan moštva kronal z naslovom državnega prvaka. Po pogovoru s trenerjem in vodstvom kluba sprejeta skupna odločitev o zaključku sodelovanja. Ker pa si kot kapetan in Celjan Denis Popović zasluži primeren poklon, se bo NK Celje od 'Popeta' slavnostno poslovil na domači tekmi z Mariborom. Več informacij sledi," so zapisali na družbenih omrežjih državnih prvakov. Poleg Popovića klub zapušča tudi Matic Vrbanec.

Leipzig našel zamenjavo za Olma

Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig, katerega dres nosita tudi Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, je hitro našel naslednika Danija Olma, ki je prestopil v Barcelono. Le teden dni po odhodu Olma so pri Leipzigu kot novo okrepitev predstavili Antonia Nuso. Komaj 19-letni Norvežan je podpisal pogodbo do leta 2029.

Prestop Nuse, ki je doslej igral za belgijski klub Brugge, mediji ocenjujejo na 20 milijonov evrov.