Rekorden nakup Benfice, spremembe pri Mariboru, Domžalah in Kopru

Nogometni klub Maribor se je v petek zvečer okrepil z Blažem Vrhovcem in Markom Strajnarjem. Klub je zapustil Danijel Šturm, ki bo vijoličasto zamenjal za rumeno barvo in bo v prihodnje igral za Domžale, sporazumno pa so prekinili še pogodbi z Galom Gorenakom in Belminom Bobarićem. Omar Kočar se je pridružil Kopru. Benfica je za 25 milijonov evrov kupila turškega reprezentanta Orkuna Kokcuja. To je rekorden nakup portugalskega velikana iz Lizbone.

Turški nogometni reprezentant Orkun Kokcu je poskrbel za rekorden nakup portugalskega velikana Benfice. Ta je za 22-letnega igralca zvezne vrste nizozemskemu Feyenooordu plačala 25 milijonov evrov, pred tem je največ zapravila za reprezentanta Darwina Nuneza, za katerega je španski Almerii plačala milijon manj.

Kokcu je v tej sezoni dosegel osem golov v 32 prvenstvenih nastopih in tako pomagal Feyenoordu osvojiti svoj prvi nizozemski naslov Eredivisie po letu 2017 in le drugega v 21. stoletju, poroča AFP. Lizbončani so tudi sporočili, da so še za dve leti podaljšali sodelovanje z Argentincem Nicolasom Otamendijem.

Vrhovec se je vrnil v Ljudski vrt

Športni direktor Marko Šuler je na spletni strani dejal, da so blizu dogovora tudi z doslej iz Frosinoneja posojenim Markom Božičem, ki je v sezoni 2022/23 za Maribor odigral 40 tekem.

Športni direktor Marko Šuler je na spletni strani dejal, da so blizu dogovora tudi z doslej iz Frosinoneja posojenim Markom Božičem, ki je v sezoni 2022/23 za Maribor odigral 40 tekem.

So pa v petek zvečer predstavili prva novinca. V Ljudski vrt se vrača 31-letni Blaž Vrhovec, ki je nazadnje igral za poljski Gornik Zabrze. Član Maribora je bil že med 2016 in 2021, januarja 2022 pa se je podal na Ciper k Anorthosisu. V minuli sezoni je za Gornik Zabrze odigral 15 tekem in se enkrat vpisal med podajalce. Po letu in pol se zdaj Vrhovec, ki je za reprezentanco zbral pet nastopov, vrača v Maribor.

Zanj je po prihodu iz Celja leta 2016 odigral 186 tekem in se devetkrat vpisal med strelce. Sodeloval je pri treh naslovih državnega prvaka, leta 2017 pa je z vijoličastimi igral tudi v skupinskem delu lige prvakov. Skupaj je v članski konkurenci za vse klube zbral 376 nastopov in dosegel 19 golov.

"Odšel sem na polovici poti, fantje so potem zasluženo postali prvaki. Eden glavnih ciljev ob vrnitvi je, da skupaj vrnemo naslov, kamor sodi. To je nedvomno ena izmed osrednjih nalog že v prihodnji sezoni," je za spletno stran dejal 31-letni vezist, ki je leta 2022 sredi sezone zapustil vijoličaste.

Maribor je okrepil tudi 19-letni Marko Strajnar. Ta je za slovensko reprezentanco do 21 let odigral tri tekme, v minuli sezoni pa je za Domžale zbral 23 nastopov in se dvakrat vpisal med strelce. Najstnik se najbolje znajde na levem bočnem položaju.

V nasprotno smer, torej v Domžale, pa se seli levi krilni nogometaš Danijel Šturm, ki je bil v drugi polovici prejšnje sezone član Aluminija, za katerega je odigral 17 tekem ter dosegel en gol in osem podaj. S Kidričani se je uvrstil v prvo ligo, v prihodnji sezoni pa bo igral ob Kamniški Bistrici.

Omar Kočar nova okrepitev Kopra

Tudi v Kopru se obetajo spremembe. Klub se je pred novo sezono državnega prvenstva okrepil z 22-letnim Slovencem Omarjem Kočarjem, so sporočili na družbenih omrežjih. Kočar je bil nazadnje član Rudarja Velenja, koprski dres pa bo nosil naslednji dve sezoni.

"Zelo sem vesel, da sem v Kopru. Ekipa me je lepo sprejela, tudi uvodni trening je bil odličen. Se že veselim prvih tekem, prepričan sem, da je pred nami dobra sezona," je v izjavi za klub dejal v Münchnu rojeni vezist.

Mladinsko pot je Kočar začel pri avstrijski Admiri in se nato preselil k Rapidu z Dunaja. V mlajših kategorijah je zastopal še Dinamo iz Zagreba, avgusta 2020 pa je okrepil Krško. Od tam je pet mesecev kasneje odšel k srbski Mačvi iz Šabca, julija 2021 pa je prestopil k Rudarju.

Zanj je v minuli sezoni odigral 26 tekem in dosegel dva gola. Skupaj je za velenjsko zasedbo odigral 51 tekem. Slovenske barve je zastopal v mlajših kategorijah, med drugim je tri nastope zbral za reprezentanco do 19 let.

