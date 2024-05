Nogometna evforija narašča: edinstvena priložnost, da doživite vzdušje evropskega prvenstva

Naši najboljši nogometaši so se v zadnjem tednu maja zbrali na Brdu pri Kranju, kjer so pričeli priprave na Euro 2024 v Nemčiji. To bo prvi nastop Slovenije na nogometnem prvenstvu stare celine po dolgih 24 letih. Med 14. junijem in 14. julijem 2024 bo deset nemških mestih postalo pravo sredičšče za nogometne navdušence. Tam bodo tudi številni Slovenci, ki v teh dneh že razmišljajo, kako na najbolj optimalen način do Nemčije. Največ zanimanja vzbuja tekma v Münchnu, ki jo bodo naši bojevniki odigrali z reprezentanco Srbije. Številni se v teh dneh sprašujejo predvsem kako na brezskrben, udoben in varen način do Nemčije? Slovenske železnice že leta ponujajo dobre povezave z nemškimi (in avstrijskimi) mesti, v utripu navijaško nogometne evforije pa so svojo ponudbo še okrepili. Gremo z vlakom v Nemčijo?

Potovanje z vlakom je izjemna priložnost za uživanje v čarih poti, za sproščeno druženje s sopotniki in občudovanje čudovitih pokrajin skozi okno. Z zavedanjem, da te pot pelje na eno izmed bolj edinstvenih izkušenj za slovenski šport v zadnjih desetletij, je doživetje toliko večje. Želite doživeti nepozabno nogometno izkušnjo, polno strasti, vznemirjenja in nepozabnih trenutkov?

Slovenske železnice predstavljajo edinstveno priložnost, da postanete del nogometne zgodovine in doživite nepozabno izkušnjo na UEFA Euro 2024 na nov način. Zavedajo se, da nogometna vročica narašča tudi na sončni strani Alp in da številni iščejo priročne načine, kako na najenostavnejši način do Nemčije. S tem v mislih so organizirali poseben navijaški vlak, ki bo 20. junija 2024 peljal neposredno iz Ljubljane v München in nazaj za ogled nogometne tekme med Slovenijo in Srbijo na UEFA Euro 2024 prvenstvu.

Se obeta največji slovenski navijaški eksodus v tujno? Zanimanje slovenskih nogometnih navdušencev za nogometni spektakel kaže, da se to lahko zgodi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Neposredna povezava med Ljubljano in prizoriščem tekme v Münchnu nedvomno predstavlja odlično priložnost udobnega in varnega potovanja za vse navijače, ki želijo stiskati pesti in spodbujati naše najboljše nogometaše. Na voljo bo tudi restavracijski vagon za okrepčilo na poti. Vlak se bo ustavljal tudi na postajah Kranj, Lesce Bled in Jesenice.

Edinstvena priložnost, da doživite vzdušje evropskega prvenstva na nov način Prodaja vstopnic za navijaški vlak poteka od 24. 5. 2024 do 19. 6. 2024 oz. do razprodaje. Na voljo so samo povratne vozovnice 2. razreda, katerih cena je enotna in znaša 89 evrov (vključena tudi obvezna rezervacija sedeža, enak sedež bo veljal pri potovanju nazaj). Ostale vozovnice za prevoz z navedenim vlakom ne veljajo. Kje kupiti vozovnice?* Seznam prodajnih mest vozovnic za mednarodni promet lahko preverite na tej povezavi.

Kako bo potekala pot do Allianz Arene in nazaj v Slovenijo?

Izbranci Matjaža Keka z Benjaminom Šeškom, Jako Bijolom in Janom Oblakom na čelu, bodo na tekmi proti Srbiji nedvomno potrebovali navijaško pomoč. Na dan tekme, 20. junija, bo posebni navijaški vlak št. 13421 iz Ljubljane odpeljal ob predvidoma** 4. uri zjutraj, predviden prihod na glavno železniško postajo München Hbf pa je ob 11:30. Odhod rano zjutraj bo navijačem omogočil tudi ogled mestnega središča, dovolj časa za priprave na enega najbolj pričakovanih slovenskih športnih dogodkov tega leta in nenazadnje tudi dovolj časa za prihod do spektakularnega nogometna stadiona Allianz Arena. Naši najboljši nogometaši se bodo s Srbi na stadionu, ki je gostil že številne nogometne "bitke", pomerili ob 15. uri.

Stadion, kjer se bo odvila tekma med Slovenijo in Srbijo. Foto: Guliverimage

Za pot do Allianz Arene vam priporočamo uporabo sistema podzemne železnice. Iz glavne železniške postaje v Münchnu se najprej z vlakom podzemne železnice zapeljete do postaje Marienplatz, kjer prestopite na linijo U6 (smer: Garching-Hockbruck). Potovanje s podzemno železnico od glavne železniške postaje oz, središča mesta do Allianz Arene traja približno 30 minut, kar omogoča enostaven in udoben prehod do prizorišča tekme. Enako velja za vračanje nazaj (več informacij lahko pridobite na tej povezavi).

Kaj pa nazaj? Odhod posebnega navijaškega vlaka nazaj v Ljubljano je predviden ob 22. uri z glavne železniške postaje (München Hbf). Glede na to, da nogometna tekma praviloma traja slabi dve uri, vam bo to omogočilo, da brezskrbno uživate v celotnem doživetju tekme ter tudi v dogajanju po tekmi. Vlak bo v Ljubljano prispel v zgodnjih jutranjih urah 21. 6. 2024, predvidoma ob 5.30.

Letošnje evropsko prvenstvo v nogometu za Slovence ni posebno le, ker smo se po dolgem času nanj uvrstili, temveč tudi zaradi bližine lokacije prvenstva. Poleg navijaškega vlaka se lahko s Slovenskimi železnicami, kjer že vrsto let skrbijo za dobro povezanost z nemškimi (in tudi avstrijskimi) mesti, zapeljete tudi z drugimi linijami vlakov. Tudi na lokacije tekem slovenske nogometne reprezentance – v Stuttgartu, Munchnu in Kölnu.

Tu je nekaj predlogov potovanj iz Ljubljane do prizorišč, kjer bo v okviru skupinskega dela UEFA Euro 2024 nastopala nogometna reprezentanca Slovenije.

1. tekma: STUTTGART (nedelja, 16. junij) V Stuttgartu se bodo naši nogometaši na prvi tekmi letošnjega evropskega prvenstva v nogometu pomerili z Danci. Tekma se bo 16. junija odvila v Stuttgartu, kamor je mogoče z direktnim nočnim vlakom prispeti že od 29,20 evrov. 2. tekma: MÜNCHEN (četrtek, 20. junij) Že omenjeno drugo tekmo naše nogometne reprezentance proti Srbiji bo 20. junija gostil München, kamor se lahko zapeljete že za 27,90 evrov. 3. tekma: KÖLN (torek, 25. junij) Proti favorizirani reprezentanci Anglije se bodo naši najboljši nogometaši pomerili 25. junija pomerili v Kölnu. Za potovanje z vlakom v Köln iz Ljubljane priporočamo jutranjo direktno povezavo (vlak 318 ali 214) do Beljaka / Villach (A) in nato prestop na direktni vlak ICE 114 (končna postaja Dortmund) do Kölna.

Za ostale povezave (s prestopi ali iz drugih mest) priporočamo uporabo mednarodnega iskalnika voznih redov (v sodelovanju z Avstrijskimi zveznimi železnicami) ali pa, da povprašate na prodajnih mestih vozovnic za mednarodni promet oz. pišete na potnik.info@slo-zeleznice.si.

Sproščeno in ugodno tudi drugod po Nemčiji

Pri Slovenskih železnicah so izredno priljubljene tudi železniške povezave z drugimi nemškimi mesti. Nemčija je prekrasna dežela tisočerih znamenitosti, ki je za obisk primerna čez vse leto. To poletje bo resda živela za nogomet, a ne gre spregledati ostale lepote, ki jo Nemčija premore, razkošnih gradov, neskončnih gozdov, jezer, gora in romantičnih mest. Na pot se odpravite z vlakom in uživajte v udobni, trajnostni in predvsem ugodni vožnji. Slovenske železnice ponujajo ugoden nakup vozovnic za vlak v katero koli nemško mesto, med drugim tudi v Berlin, Bonn, Hamburg, Dresden, Leipzig ali Frankfurt …

Vozovnice za potovanja iz katerega koli kraja v Sloveniji v kateri koli kraj v Nemčiji po ponudbi Super Sparpreis Europa so na voljo od 27,90 evra, po ponudbi Sparpreis Europa pa od 31,90 evra. Pri tem načeloma velja: prej kot kupite vozovnico, ceneje potujete.

Podrobnejše informacije lahko dobite na prodajnih mestih mednarodnih vozovnic, na e-pošti potnik.info@slo-zeleznice.si ali na brezplačni telefonski št. 080 81 11.

Vsak dan 12 novih direktnih povezav v Avstrijo

Slovenske železnice so sicer nedavno vzpostavile 12 dodatnih direktnih povezav (6 parov vlakov) med Slovenijo in Avstrijo. S tem korakom so znatno izboljšale ponudbo varnih, sodobnih in okolju prijaznih prevozov z vlaki za potnike, saj bodo prvič v zgodovini v Avstrijo začeli voziti tudi novi sodobni vlaki Slovenskih železnic, model Stadler Flirt. Gledano v celoti je zdaj Slovenija z Avstrijo povezana z 38 vlakovnimi povezavami v obe smeri.

Začetek voženj novih vlakov SŽ v Avstrijo so na dan prve vožnje simbolično odprli na železniški postaji Ljubljana ob prisotnosti Darje Kocjan, direktorice SŽ – PP, ter Kurta Bauerja, predstavnika avstrijskih železnic in vodje službe Fernverkehr & New Rail Business pri ÖBB. Foto: SŽ, d.o.o.

Od 21. marca letošnjega leta trije pari vlakov vozijo med Gradcem in nazaj, en par vozi na relaciji Ljubljana – Gradec, en par na relaciji Maribor – Gradec in en par na relaciji Pragersko – Maribor – Gradec. Vlaki iz Maribora in Pragerskega so povezani tudi z Ljubljano. Prav tako trije pari vlakov dnevno vozijo med Ljubljano in Beljakom.

Več informacij in vozni redi novih povezav med Slovenijo in Avstrijo so na voljo na tej povezavi.

*Vlak bo v sestavi 5 potniških vagonov s sedeži 2. razreda in restavracijskim vagonom. Vsi potniki na potovanju morajo imeti pri sebi veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) za prehod državnih meja.

**Vozni red posebnega vlaka še potrjujejo na Nemških zveznih železnicah (DB), natančne ure odhodov/prihodov bodo pri Slovenskih železnicah objavili takoj po potrditvi.