STA

Sobota,
7. 3. 2026,
12.30

Kvalifikacije

Nogometašice z Avstrijo že ob 17. uri

STA

Slovenska ženska nogometna reprezentanca

Foto: Filip Barbalić

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo danes ob 17. uri v Kopru v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu gostila Avstrijo. Nogometna zveza Slovenije je danes namreč sporočila, da se bo tekma zaradi napovedane goste megle na Obali začela dve uri prej, kot je bilo predvideno.

Za Slovenijo bo to druga tekma teh kvalifikacij. Varovanke selektorja Saše Kolmana so v prvem krogu pričakovano izgubile proti Nemčiji z 0:5. V skupini A4 je Norveška v torek z 1:0 premagala Avstrijo in je skupaj z Nemčijo na vrhu s tremi točkami. Nesporni favorit skupine je Nemčija.

Na Bonifiki Avstrijke ne bodo tako močno favorizirane, vseeno pa na lestvici Fife zasedajo visoko 19. mesto, medtem ko so Slovenke 38.

V nadaljevanju kvalifikacij Slovenijo sredi aprila čakata tekmi proti Norveški, za konec pa v junijskem ciklu še povratni tekmi proti Avstriji in Nemčiji.

V evropskih kvalifikacijah sodeluje 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije potekajo v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije bodo potekale v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Te bodo po ligaškem delu odigrale dva kroga tekem na izpadanje doma in v gosteh.

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc.

Preberite še:

