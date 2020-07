Nogometašem Basakšehirja naslov v Turčiji

Nogometaši istanbulskega Basakšehirja so prvič v zgodovini osvojili naslov turških prvakov in v mestnem rivalstvu prehiteli klubske velikane Galatasaray, Fenerbahče in Bešiktaš. Do naslova so prišli po zmagi z 1:0 (1:0) nad Kayserisporjem, ki ga vodi hrvaški strokovnjak Robert Prosinečki, eden od kandidatov za trenerja zagrebškega Dinama.