Nogometaš Chelseaja je zaradi pozitivnega testa v šoku

Mihajlo Mudrik ostro zanika, da bi kadarkoli zavestno uporabil prepovedane snovi. Tudi Chelsea je stopil v bran svojemu igralcu in zatrdil, da bodo raziskali, kaj je privedlo do pozitivnega rezultata.

"To me je povsem šokiralo, saj nikoli nisem zavestno jemal prepovedanih snovi ali kršil pravil," je Mudrik zapisal na Instagramu. "Z mojo ekipo tesno sodelujem, da ugotovimo, kako se je to lahko zgodilo. Vem, da nisem storil ničesar narobe, ostajam optimističen, da se bom lahko kmalu vrnil na igrišče."

Mihajlo Mudrik je leta 2023 za odmevnih 70 milijonov evrov prestopil iz Šahtarja Donjecka v Chelsea. V 73 nastopih je dosegel deset zadetkov. Zdaj je vprašanje, kaj se bo zgodilo z njegovo nogometno kariero. Nadaljnja preiskava bo ključna tako za nogometaša kot tudi za klub.

Grozi mu štiriletna prepoved

Pri Chelseaju so potrdili, da so jih iz angleške zveze obvestili o pozitivnem vzorcu, ki ga je oddal Mudrik med rutinskim pregledom."V klubu v celoti podpiramo protidopinški program FA in vse naše igralce, vključno z Mihajlom, redno testiramo," so zagotovili modri.

Mudrik, ki mu grozi do štiri leta suspenza, je to sezono za Chelsea odigral 15 tekem. Nazadnje pri zmagi (2:0) v konferenčni ligi 28. novembra na igrišču nemškega Heidenheima. Toda od takrat je bil Ukrajinec na stranskem tiru in ni odigral nobene od naslednjih petih tekem londonske ekipe.

