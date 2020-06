Nogomet se je vrnil v Braziliji, Maracana stadion duhov

Nadaljevanje brazilskega nogometnega prvenstva je dvignilo veliko prahu, tudi dva vodilna kluba Botafogo in Fluminense sta že napovedala, da tekem na programu ta konec tedna ne bosta igrala zaradi nevarnosti covida-19, ki v Braziliji še zdaleč ni pod nadzorom. Kluba sta napovedala, da bosta pravico iskala tudi na sodišču in brazilsko zvezo tožila zaradi ogrožanja varnosti in nepremišljenega ravnanja.

Tretji zadetek za brazilskega prvaka je dosegel Pedro Rocha. Foto: Reuters

Pred tekmo so se pred stadionom Maracana, ki sicer slovi 70-letnico obstoja, zbrale navijaške skupine vseh šestih klubov Ria in protestirale proti zvezni in regionalni vladi ter tudi mestnim oblastem, ki so dale zeleno luč za nadaljevanje nogometnega prvenstva. Od danes do ponedeljka je na sporedu še pet tekem.

Kljub kritikam se bo državno prvenstvo bržkone nadaljevalo tudi v drugih zveznih državah, poroča francoska agencija AFP. Brazilijo je novi koronavirus močno prizadel, v četrtek je zaradi covida-19 umrlo 1238 ljudi, s čimer skupno število mrtvih znaša 47.748. Le ZDA imajo večje število mrtvih zaradi novega koronavirusa v svetu, še poroča STA.