Nogomet se v Angliji v torek vrača na igrišča. Kaj pa premier league?

Potem ko je vodstvo angleškega nogometnega prvenstva premier league konec tedna zaradi smrti kraljice Elizabete II. odpovedalo celoten 7. krog državnega prvenstva, odpadle so tudi tekme nižjih lig, se bo nogomet nadaljeval že v torek. Spored tekem premier league konec tedna pa je še pod vprašajem. Kot so danes potrdili pri angleški ligi (EFL), se bodo ekipe vrnile v torek, kot je bilo predvideno.

Ligaški program je bil pretekli konec tedna prestavljen v znak spoštovanja po smrti kraljice, a tekme sredi tedna, predvidene za torek in sredo, se bodo nadaljevale po urniku, so sporočili iz EFL. Večinoma gre za tekme druge, tretje in nižjih lig v obeh konkurencah.

"Pred tekmami bo potekala minuta molka v čast kraljice, igralci bodo nosili črne trakove, zastave bodo spuščene na polovico drogov, na stadionih pa bodo predvajali himno," so v izjavi za javnost zapisali pri EFL.

"V skladu z nacionalnim policijskim načrtom bodo liga in klubi še naprej sodelovali pri vseh izzivih, ki se lahko pojavijo v zvezi s policijskim nadzorom določenih tekem. Posebne okoliščine se bodo upoštevale za vsako tekmo posebej v skladu s standardnimi protokoli svetovalne skupine za varnost tekem," so še zapisali.

Kraljičin državni pogreb bo prihodnji ponedeljek. Foto: Reuters

Vendar pa še ni gotovo, da bodo vse tekme v premier league ali EFL konec tedna potekale po načrtih zaradi velike obremenitve policije ob kraljičinem državnem pogrebu, ki bo prihodnji ponedeljek.

Organi športa so se danes spet sestali z vlado, poroča nemška tiskovna agencija dpa, in razpravljali o razporedu dogodkov prihajajoči konec tedna.