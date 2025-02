"Zgodilo se je zelo hitro in prejšnji teden sem slišal za zanimanje. Potem je šlo vse hitro. Pogovarjal sem se s športnim direktorjem, trenerji in všeč mi je bilo, kar sem slišal. Zato se mi je zdelo prav, da sem prišel," je povedal Žugelj, ki je po Transfermarktu 12-kratnega švedskega prvaka stal 840.000 evrov.

"Odločitev ni bila težka, takoj sem vedel, da želim biti del te ekipe. Zdaj je končano in pripravljen sem trdo delati, da pridem v formo, prispevam k ekipi in se razvijam v Djurgardnu," je še povedal igralec, ki se je opisal kot hitrega krilnega in ekipnega igralca.

Žugelj je nogometno pot začel v Slovenj Gradcu, sledila je selitev v Dravograd, nato pa v Maribor, Bravo in Dravo. Nato je odšel na Norveško, kjer je na 54 tekmah prispeval 12 golov in pet podaj.

"To je bila zame prva ekipa izven Slovenije, za katero sem igral. Vse je bilo zame novo. Potreboval sem nekaj časa, da sem se navadil na drugačno življenje, z novo kulturo in drugačnim vremenom. Vendar je bilo zabavno ter poučno in spoznal sem veliko novih ljudi. Tako da je bila to zame pozitivna izkušnja," je dejal Žugelj.

Žugelj je edini Slovenec v elitni švedski ligi, nova sezona se bo začela konec marca, v drugoligaškem tekmovanju pa za Skövde igra Žiga Ovsenek.