Neymar na sodišču zanikal krivdo: Podpisal sem, kar mi je rekel oče

Nogometaš PSG Neymar in preostalih osem obtožencev na sodišču v Madridu zanika krivdo v obtožnici, da so leta 2013 delovali koruptivno ob prestopu brazilskega nogometnega zvezdnika iz Santosa v Barcelono. Danes 30-letni nogometaš pravi, da je podpisal, kar mu je takrat rekel oče, naj podpiše.

Najboljši strelec aktualnega francoskega prvenstva Neymar da Silva Santos mlajši, ki je prejšnji konec tedna za zmago vodilnega PSG-ja zabil deveti gol v sezoni, je v torek sedel na sodišču. Gre za obtožnico proti njemu in še osmim osebam, med njimi so njegov oče in nekdanja predsednika Barcelone, ki naj bi delovali koruptivno ob prestopu brazilskega nogometaša leta 2013 iz Santosa v Barcelono.

Vsi obtoženi so zanikali krivdo. "Podpisal sem, kar mi je rekel oče," je na sodišču dejal Neymar. Oče Neymar Santos starejši je bil njegov zastopnik. Pravi, da je takrat slišal govorice, da so se zanj zanimali tudi drugi klubi, a je sledil otroškim sanjam, da zaigra za Barcelono. "Od malega so bile moje sanje, da zaigram za Barcelono. In leta 2013 sem se odločil, da zapustim Santos in izberem Barcelono, klub iz mojih sanj."

Neymar ob prihodu na sodišče Foto: Reuters Španski tožilci zahtevajo dveletno zaporno kazen za Neymarja in 10 milijonov evrov denarne kazni. Za nekdanjega predsednika Barcelone Sandra Rosella zahtevajo pet let zaporne kazni, za Barcelono pa 8,4 milijona evrov denarne kazni.

Brazilsko investicijsko podjetje DIS je sicer zahtevalo kar pet let zaporne kazni za zvezdnika brazilske nogometne reprezentance in 149 milijonov evrov denarne kazni. DIS je imel namreč takrat 40-odstotne športne pravice za Neymarja. Barcelona in Neymarjevi zastopniki naj bi prikazali nižjo vrednost prestopa (samo 17 milijonov evrov), kot pa je ta dejansko bila (82 milijonov) in so s tem oškodovali DIS, ki je prejel samo 6,8 milijona.

Na sodišču v Madridu je pričal tudi predsednik Real Madrida Florentino Perez in zatrdil, da je Real za Neymarja takrat ponudil 45 milijonov evrov, a je nogometaš izbral Barcelono.