Nevsakdanji nakup Zlatana Ibrahimovića

Če ne z goli, trenutno je namreč še vedno poškodovan in ne igra, pa Zlatan Ibrahimović prah dviguje s stvarmi, ki jih počne izven nogometnih igrišč. Pred dnevi je številne vernike razburil z objavo sporne božične čestitke. Mimogrede, ni se zgodilo prvič, nekaj podobnega je pripravil tudi lani. Kaj je s tem želel sporočiti, ni pojasnil, ob tem pa velja omeniti, da je Švedov oče musliman, mama je katoličanka, sam pa je že pred časom dejal, da ne dela razlik med ljudmi glede na vero, ki jih pripadajo. "Delim jih samo na dobre in slabe," je povedal takrat.

Dovolj o tem, kaj je zvezdnik Milana "ušpičil" tokrat? Nič takšnega, na meji med Švedsko in Norveško je kupil tisoč hektarjev gozda, kjer naj bi v prihodnosti preživljal svoj prosti čas in se posvečal hobijem, ki jih ima. Ribarjenju, lovu na divje živali in tudi deskanju na snegu.

Ibrahimović zaradi poškodbe ne igra že mesec dni, čeprav se je prejšnji teden pisalo, da se bo kmalu vrnil v pogon, a decembra ni igral. Milan je trenutno sicer vodilni italijanski prvoligaš, on pa je z desetimi goli celo tretji najboljši strelec italijanskega prvenstva. Še bolj je ta njegov dosežek navdušujoč, če upoštevamo, da je zaradi okužbe z novim koronavirusom in poškodbe v prvenstvu v tej sezoni odigral šele šest tekem.