Arogantno prikupen: Ibrahimović znova postregel z "zlatanom"

Zvezdnik AC Milan je v intervjuju za spletno stran Uefe spregovoril o različnih temah, dotaknil se je tudi svoje starosti in njenega fenomena.

Del intervjuja si lahko ogledate na povezavi.

Foto: Reuters

Vedno si želi še več ...

"Star sem 39 let in glede na vse, kar sem že dosegel v svoji karieri, mi ne bilo treba početi ničesar več, a me še vedno poganja strast do nogometa. Nikoli nisem zadovoljen in vedno si želim še več. Ne vidim prav veliko igralcev moje starosti, ki bi jim uspevala igra na tako visoki ravni. Takoj ko igralec dopolni 30 let, sledi padec krivulje, jaz pa sem po 30. letu postal boljši kot kadarkoli prej," je, kot so ga ljubitelji nogometa že vajeni, žarel od ponosa in pokal od samozavesti.

Foto: Reuters

Ni skrivnost v denarju, ampak v mentaliteti

"Slišim, da nekateri športniki v ZDA na leto porabijo več kot milijon dolarjev, da ostanejo v vrhunski formi. Sam jih imam 39, sem v formi in igram na najvišji ravni. Pa veste, koliko me to stane? Nič! Ni skrivnost v tem, koliko denarja porabite, ampak v tem, kaj imate v glavi. Skrivnost uspeha je v mentaliteti in ta je brezplačna," je dodal.

Ko ne bo več zmogel vrhunske igre, se bo poslovil

Napovedal je, da bo takoj, ko bo začutil, da ne zmore več igre na najvišji ravni, nogomet opustil. "Moram čutiti, da lahko ekipi, za katero igram, nekaj prispevam. Ne želim biti njihova utež. Želim, da se me primerja z ostalimi in da igram na najvišji ravni, to me motivira," je dejal.

Foto: Reuters

Priznal je, da se pri teh letih utrudi precej hitreje kot v mlajših letih. "Veliko spim, ker potrebujem čas za počitek. Včasih sem po tekmi potreboval dan za regeneracijo, danes potrebujem dva ali tri. Ampak je to za moja leta normalno," je dejal in priznal, da bi si želel, da bi tako razčiščeno "glavo" imel pri že pri 25 letih.

Še vedno med prvimi na lestvici strelcev



Zlatan Ibrahimović je v dozdajšnjem delu sezone v Serie A na šestih tekmah zabil 10 golov, potem pa ga je konec novembra ustavila poškodba stegenske mišice. Na zelenice naj bi se vrnil šele v začetku prihodnjega leta. Kljub temu da že nekaj časa počiva, Ibrahimović še vedno vodi na lestvici najboljših strelcev oz. si vodstvo deli s Cristianom Ronaldom (Juventus) in Romelom Lukakujem (Inter).

Boljši od Benjamina Buttona

Ibrahimović se je v znova primerjal s filmskim likom Benjaminom Buttonom, ki se je rodil kot starček in z leti postajal vse mlajši. "Boljši sem od Buttona, jaz sem živi dokaz te teorije, s tem, da je on izmišljen lik, jaz pa sem popolna predloga za ta film. Jaz ta film živim, on pa je samo nek lik v kinematografih."

King-Kong ali Zlatan?

Odgovoril je tudi na nekaj bizarnih vprašanj, kot so kdo bi zmagal v polaganju rok, če bi se pomerila King-Kong (filmska gorila) in Zlatan? Odgovor je bil seveda pričakovan …

"Zlatan bi King Konga uničil. Siguren sem, uničil bi ga," je izstrelil Ibrahimović.

Foto: Reuters

Lev ali Zlatan?

Enako velja za vprašanje v zvezi s primerjavo o levu in Zlatanu. Koga je lažje ukrotiti? "Sigurno je lažje ukrotiti leva. Veste, zakaj? Zato, ker Zlatana ni mogoče ukrotiti. On je povsem druge vrste žival," je pribil.

Kdo ima boljše tatuje? Beckham ali Zlatan?

Na vprašanje, kdo ima boljše tatuje, on ali David Beckham, je Ibrahimović odgovoril, da so vsi njegovi tatuji na njegovem hrbtu oz. zadnjem delu telesa, kar pomeni, da jih sam ne vidi.

"Če bi jih videl vsak dan, bi se jih naveličal. Sicer pa mislim, da sem s tatuji zaključil. Na hrbtu zanje nimam več prostora, nog pa se ne dotikam, ker so zame darilo. Kar pa zadeva sprednji del telesa ... Tam si ne želim ničesar," je razkril Šved balkanskih korenin.

Foto: Reuters

Bi Messiju prepustil odločilno enajstmetrovko?

Seveda ni mogel iz svoje kože niti pri vprašanju, ali bi Lionelu Messiju, če bi igrala v isti ekipi, dovolil, da strelja odločilno enajstmetrovko.

Ibrakadabra je postregel s še enim "zlatanovskim" odgovorom. "Jaz bi streljal, ker sem jaz kapetan ekipe, v kateri igram. Jaz odločam o tem, kdo bo streljal proste strele. Sam bi streljal prve tri, pa potem enega prepustil Messiju. Nato bi spet nadaljeval s tremi streli in njemu prepustil enega. Da, to se mi zdi povsem v redu," je v nizu še enega od bizarnih intervjujev zaključil Ibrahimović.