Ante Erceg se je po incidentu za svoje nešportno obnašanje opravičil na družbenih omrežij. Gre sicer za najboljšega igralca puljskega kluba in z devetimi zadetki trenutno drugega strelca lige.

Kako je Ante Erceg raztrgal sodnikov zvezek:

Ante Erceg with an all timer of a meltdown in reacting to getting sent off tonight… pic.twitter.com/8gst4IHVHh