Samo točka za prvake, Bayern in Eintracht napolnila mrežo

Za uvod v deveti krog nemške bundeslige je bil na delu prvak Bayer iz Leverkusna, ki se je s Stuttgartom razšel brez zmagovalca (0:0). V soboto popoldne je Bayern München za tri točke berlinskemu Unionu zabil tri gole (3:0), Eintrach Frankfurt pa kar sedem Bochumu (7:2). Zahtevno delo čaka RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom, ki ob 18.30 gostuje pri Borussii iz Dortmunda.

Bayer derbija kroga ni dobil. Foto: Reuters Aktualni nemški prvaki, nogometaši Bayerja iz Leverkusna, na prvi tekmi devetega kroga nemškega prvenstva na derbiju proti lani drugouvrščenemu Stuttgartu niso uspeli strti tekmeca. Tekma se je končala brez golov. Bayer je bil sicer boljši tekmec, toda tokrat ga je zapustila sreča. Dvakrat je zadel okvir vrat, zapravil pa še nekaj priložnosti.

Bayern München je medtem dosegel rutinsko zmago, sedmo v sezoni. Čeprav je Union pri vrhu lestvice, pred tem krogom je bil četrti, ni bil dorasel tekmec Bavarcem. Za Bayern je Harry Kane dosegel dva gola, pa še podal za tretjega Kingsleyju Comanu. Kane je zdaj pri 11 golih v sezoni, kar je za dva gola boljši strelski dosežek, kot ga ima celotna ekipa Uniona.

Eintracht Frankfurt je odpihnil zadnjeuvrščeni Bochum, na koncu je bil izid 7:2. Že po 32 minutah je bilo 4:0, Bochum je potem znižal na 2:4, a so domači v osmih minutah drugega dela zabili še tri gole. Z zmago je Eintracht skočil na tretje mesto lestvice. Sploh prve zmage v elitni konkurenci pa so se razveselil nogometaši Holsteina Kiela. Novinci v bundesligi so premagali Heidenheim, edini gol je dosegel Patrick Erras. Kiel je še vedno predzadnji na lestvici, a ima zdaj pet točk.

Nemško prvenstvo, 9. krog:

Petek, 1. november:

Sobota, 2. november:

Nedelja, 3. november:

Lestvica: