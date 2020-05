Bayern po mojstrovini Nemca že na +7 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je bil v središču pozornosti veliki nemški derbi v Dortmundu, na katerem je morala Borussia priznati premoč vodilnemu Bayernu. Bavarci so z zmago nad rumeno-črnimi največjemu tekmecu pobegnili že na +7. Vroči Kevin Kampl bo tretje mesto z RB Leipzigom branil v sredo, ko bo gostil berlinsko Hertho.

Nemško prvenstvo, 28. krog, današnje tekme: Borussia Dortmund : Bayern München 0:1 (0:1)

Kimmich 43.



Bayer Leverkusen : Wolfsburg 1:4 (0:1)

Baumgartlinger 85.; Pongračić 43., 75., Arnold 64., Steffen 68.



Eintracht Frankfurt : Freiburg 3:3 (1:1)

Silva 35., Kamada 79., Chandler 82.; Grifo 28., Petersen 67., Holer 69.



Werder Bremen : Borussia Mönchengladbach 0:0 (0:0)

Ljubitelji nemškega klubskega nogometa so le dočakali obračun v Dortmundu, največjo poslastico, kar jih lahko podari bundesliga. Der Klassiker. Borussia je na praznem stadionu Signal Iduna Park gostila sedemkratnega državnega prvaka, ki je na dobri poti, da si zagotovi še rekordni osmi naslov, z zmago v Dortmundu, pa si je na široko odprl vrata novega podviga. Za zmago Bayerna je v 43. minuti zadel Joshua Kimmich. Nemec je z mojstrskim lobom s strelom z roba kazenskega prostora premagal vratarja Dortmunda Romana Bürkija, ki je stal predaleč iz gola, in s tem postavil tudi končni izid srečanja.

Gol Bayerna:

Dortmund vs. Bayern:



Last season This season

Haaland prvič proti Lewandowskemu, oba ostala brez zadetkov Robert Lewandowski je v tej sezoni v dresu Bayerna v vseh tekmovanjih dosegel že izjemnih 41 zadetkov. Tokrat se ni vpisal med strelce, a je njegov Bayern kljub temu vknjižil tri točke. Foto: Reuters

Borussia je sicer z današnjim porazom prekinila niz šestih zmag in si močno otežila položaj v boju za naslov nemškega prvaka. Norveški biser Erling Braut Haaland se je iz Salzburga preselil v Porurje v začetku leta, a je že dosegel deset zadetkov. Danes pa se ni uspel vpisati med strelce, tekmo je sklenil v 72. minuti, ko ga je zamenjal Giovanni Reyna.

Brez zadetka je v Dortmundu ostal tudi kralj strelcev Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni dosegel kar 27 golov, a ima slabše povprečje od Haalanda. Nekdanji ljubljenec navijačev Borussie, iz Dortmunda ga je leta 2014 pot vodila v München, zabija kot za stavo, tako da je bil danes v ospredju obračun vročih golgeterjev.

Veliko priznanje za Kampla

Najboljši nemški klubi bodo med tednom odigrali že tretji krog, odkar so se vrnili na igrišča po epidemiji koronavirusa. Zvečer bo poskušal Bayer Leverkusen nadaljevati zmagoviti niz, mladi kapetan Kai Havertz, nad katerim se navdušuje vedno več evropskih velikanov, pa bo poskušal ponoviti podvig in še tretjič zapored na tekmi doseči vsaj dva zadetka. Lekarnarji bodo v boju za ligo prvakov gostili Wolfsburg. Spodrsljaj bi lahko drago plačali, saj petouvrščena Borussia Mönchengladbach zaostaja le točko.

Mojstrovina Kevina Kampla, s katero je v prejšnjem krogu navdušil ljubitelje nogometa:

Magical play from Kevin Kampl. Leipzig are running rings around Mainz.



🇩🇪🇩🇪🇩🇪 pic.twitter.com/RFnt3SrA4t — GDE (@goaldenera) May 24, 2020

Edini slovenski udeleženec bundeslige Kevin Kampl, ki je v izjemni formi in se je po tem, ko je odpravil zdravstvene težave, ustalil v začetni postavi RB Leipziga, bo z rdečimi biki v sredo ob 18.30 pričakal berlinsko Hertho. Gostje bodo trd oreh, saj so na zadnjih dveh tekmah nadigrali tekmeca in se ne lestvici dvignili na 11. mesto.

Kampl je na zadnjih dveh tekmah Leipziga prispeval podajo za zadetek, za prispevek, ki ga je v 70 minutah pokazal proti Mainzu (5:0), pa je bil nagrajen z uvrstitvijo v najboljšo enajsterico 27. kroga. V sanjsko postavo zadnjega kroga ga je uvrstil nemški Kicker, to pa je za nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki je imel v tej sezoni velike težave z zdravjem, prva uvrstitev med najboljše. Njegov soigralec Timo Werner, s 24 zadetki drugi strelec bundeslige, se je na primer po zadnjem hat-tricku v mreži Mainza znašel v naj enajsterici že šestič.

Lestvica: 1. Bayern München 28 tekem – 64 točk

2. Borussia Dortmund 28 – 57

3. RB Leipzig 27 – 54

4. Borussia Mönchengladbach 28 – 53

5. Bayer Leverkusen 28 – 53

6. Wolfsburg 28 – 42

7. Freiburg 28 – 38

8. Schalke 27 – 37

9. Hoffenheim 27 – 36

10. Köln 27 – 34

11. Hertha Berlin 27 – 34

12. Augsburg 27 – 30

13. Union Berlin 27 – 30

14. Eintracht Frankfurt 27 – 29

15. Mainz 27 – 27

16. Fortuna Düsseldorf 27 – 24

17. Werder Bremen 27 – 22

18. Paderborn 27 – 18