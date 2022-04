Kampl na velikem derbiju v Dortmundu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kevin Kampl in Leipzig bosta gostovala pri dortmundski Borussii.

Kevin Kampl in Leipzig bosta gostovala pri dortmundski Borussii. Foto: Reuters

Danes se bo z obračunom med Union Berlinom in Kölnom po reprezentančnem premoru začel 28. krog nemškega prvenstva. Največ oči bo zagotovo uperjenih v sobotni derbi med dortmundsko Borussio in RB Leipzigom Kevina Kampla. Nogometaši dortmundskega kluba imajo po 27 krogih šest točk zaostanka za vodilnim Bayernom, Leipzig je z 12 točkami manj kot Borussia na četrtem mestu in se krčevito bori za mesta, ki vodijo v ligo prvakov.