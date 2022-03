Bayern zanesljiv, Lewandowski že pri 31 golih, incident v Bochumu

Bavarci so Berlinčanom, ki letos sicer igrajo zelo dobro in so na meji mest, ki vodijo v Evropo, hitro pokazali, da ne bodo imeli možnosti za presenečenje. V prvem delu sta zadela Kingsley Coman in Tanguy Nianzou, ob koncu prvega polčasa z bele točke še prvi zvezdnik Robert Lewandowski, ki je nato zadel še v 47. minuti in dokončno odločil zmagovalca.

V petek je Borussia Mönchengladbach gostovala v Bochumu, vodila z 2:0, v 68. minuti pa je prišlo do incidenta in tekma je bila prekinjena. Stranskega sodnika je v glavo zadel predmet, ki je priletel s tribun. Tekma je prekinjena zaradi "enega idiota med navijači" so se na družbenih omrežjih pritoževali nemški nogometni navdušenci.

Že pred tem je bilo na tekmi več incidentov, moral je posredovati tudi uradni napovedovalec, ki je navijače opozoril, naj prenehajo z divjanjem. A ni pomagalo, v 68. minuti pa je nato kozarec s pivom, vržen z glavne tribune, stranskega sodnika Christiana Gittelmanna zadel v glavo. Glavni sodnik Benjamin Cortus je tekmo ob incidentu takoj prekinil, nekaj minut zatem pa sporočil, da je ne bo nadaljeval, tako da se je končala z izidom 2:0 za Gladbach, poroča STA.

Neodgovorni navijač je s tribune stadiona v Bochumu vrgel nekaj v linijskega sodnika in ga poškodoval. Tekmo je glavni sodnik po incidentu prekinil. Foto: Guliverimage

Nemško prvenstvo, 27. krog Petek, 18. marec:

Bochum : Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0) - tekma prekinjena

Plea 55., Embolo 61.

V 68. minuti je bila tekma prekinjena, ko je linijskega sodnika zadel in poškodoval predmet, ki je priletel s tribun. Glavni sodnik je nato odločil, da se ne nadaljuje, tekma se je predčasno končala z zmago Borussie. Sobota, 19. marec: Greuther Fürth : Freiburg 0:0 Hertha Berlin : Hoffenheim 3:0 (1:0)

Stark 39., Belfodil 63., Daum 74./ag Mainz : Arminia Bielefeld 4:0 (1:0)

Burkardt 1., 75./11m, Niakhale 65./11m, Ingvartse 79./11m Stuttgart : Augsburg 3:2 (1:2)

Anton 44., Marmoush 79., Tomas 85.; Hahn 6., Gregortisch 45. Bayern München : Union Berlin 4:0 (3:0)

Coman 16., Nianzou 25., Lewandowski 45./11-m, 47. Nedelja, 20. marec:

15.30 RB Leipzig (Kevin Kampl) - Eintracht Frankfurt

17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen

19.30 FC Köln - Borussia Dortmund