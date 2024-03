Šeško in soigralci so se znesli nad Kölnom

Nogometaši RB Leipziga so v uvodni tekmi 26. kroga nemške bundeslige na gostovanju pri Kölnu zmagali s 5:1. Benjamin Šeško je na stadionu, na katerem se bosta 25. junija na Euru 2024 spopadli Slovenija in Anglija, igral do 74. minute, v 15. minuti je asistiral za 1:0. Kevin Kampl je v igro vstopil v 83. minuti.