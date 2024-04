Slovenija ima novega nogometnega vladarja. Olimpijo so na seznamu prvakov nasledili Celjani. Odločilno prednost pred zmaji so si zagotovili z zmago v 33. krogu v neposrednem derbiju, ki so ga dobili z 1:0. Zmagoviti zadetek je z atraktivnim strelom v 59. minuti prispeval Rus Egor Prutsev. Prvič v zgodovini celjskega kluba se je vzhodna tribuna stadiona Z'dežele obarvala rumeno-modro s posebno koreografijo, zbralo se je rekordnih 7242 gledalcev! Rogaška, še polna vtisov nepozabnega slavja po uvrstitvi v finale pokala, je remizirala s Koprom (2:2), ranjena Mura pa v ponedeljek zadnjeuvrščeni Aluminij. Sobotni tekmi v Ljubljani in Domžalah se je končala brez zmagovalca.

1. SNL, 33. krog:

Nedelja, 28. april:

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Jure Banfi/www.alesfevzer.com:

Fotogalerija 1 / 24

Sanje tujih investitorjev v Celju na čelu s prvim možem celjskega kluba Valerija Kolotila so se uresničile. Celjski klub je sestavil tako močno igralsko zasedbo, da v 1. SNL v tej sezoni ni imela resnejšega tekmeca. Tako si je državno zvezdico, že drugo v zadnjih štirih letih za celjski nogomet, zagotovila tri kroge pred koncem! Ljubljanski Olimpiji, ki jo čaka še goreč boj z Mariborom (odhaja še na večni derbi v Ljudski vrt) za drugo mesto, je po 33. krogu ušla na neulovljivih 12 točk.

Državni prvaki v sezoni 2023/24 so nogometaši Celja! Poleti jih čaka nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tako se je po koncu srečanja v knežjem mestu začela velika zabava in proslava, soigralcem je prišel čestitati tudi kapetan Denis Popović, ki je pred dnevi doživel kalvarijo z zdravjem in se znašel v smrtni nevarnosti, a je zdaj na srečo z njim že boljše. Nahaja se v domači oskrbi, v nedeljo pa je pozdravil soigralce in jim čestital za velik uspeh. Tako bo ob koncu sezone kot kapetan Celja dvignil v zrak "kanto"!

Trener Damir Krznar si je prislužil šampionsko prho s penino. Prvo, odkar deluje v Sloveniji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vsi dozdajšnji prvaki Slovenije:

Sezona Prvak Število klubov 1991/92 SCT Olimpija 21 1992/93 SCT Olimpija 18 1993/94 SCT Olimpija 16 1994/95 SCT Olimpija 16 1995/96 HiT Gorica 10 1996/97 Maribor Branik 10 1997/98 Maribor Teatanic 12 1998/99 Maribor Teatanic 12 1999/00 Maribor Teatanic 12 2000/01 Maribor Pivovarna Laško 12 2001/02 Maribor Pivovarna Laško 12 2002/03 Maribor Pivovarna Laško 12 2003/04 HiT Gorica 12 2004/05 HiT Gorica 12 2005/06 HiT Gorica 10 2006/07 Domžale 10 2007/08 Domžale 10 2008/09 Maribor 10 2009/10 Luka Koper 10 2010/11 Maribor 10 2011/12 Maribor 10 2012/13 Maribor 10 2013/14 Maribor 10 2014/15 Maribor 10 2015/16 Olimpija 10 2016/17 Maribor 10 2017/18 Olimpija 10 2018/19 Maribor 10 2019/20 Celje 10 2020/21 Mura 10 2021/22 Maribor 10 2022/23 Olimpija 10 2023/24 Celje 10

Obradović zaklenil vrata, Rus z evrogolom zagotovil zmago

Trener Celja Damir Krznar je tako nadaljeval uspešno delo Alberta Riere, od katerega je sredi jesenskega dela nasledil grofe na vodilnem položaju, z veliko prednostjo pred zasledovalci. Pred srečanjem je nepričakovano za prvega vratarja izbral Matka Obradovića. Hrvat pred tem ni branil v 1. SNL od 16. kroga, tokrat pa se je podal v boj z Olimpijo. Podobno kot še nekaj njegovih soigralcev je pred tremi leti že izkusil, kako je biti slovenski prvak. Takrat je to dosegel v dresu Mure, podobno velja za Žana Karničnika, Luko Bobičanca in Nina Kouterja. Nekdanji vratar Mure je ohranil mrežo nedotaknjeno. V previdnih uvodnih 45 minutah, ki jih je v sončnem vremenu spremljalo več kot 7 tisoč gledalcev, kar je nov rekord na prvoligaški tekmi v knežjem mestu, sta mreži ostali nedotaknjeni.

Prva koreografija v 105-letni zgodovini celjskega kluba na osrednji tribuni stadiona Z'dežele. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Olimpija je bila nevarnejša, streljala večkrat proti vratom (10:3), v okvir vrat za razliko od gostiteljev usmerila tudi tri strele (3:0), a Obradović ni imel težjega dela. Še najbolj ga je namučil strel z razdalje Davida Sualeheja v začetnih minutah.

Celjani so v drugi polčas vstopili s svežo močjo v napadu. V igro je vstopil Luka Menalo in zamenjal Rolanda Aaronsa. V 59. minuti je rekordno število domačih navijačev skočilo na noge! Z mojstrskim zadetkom, Matevža Vidovška je premagal s fantastičnim udarcem z roba kazenskega prostora, jih je navdušil Rus Egor Prutsev. Posojeni nogometaš beograjske Crvene zvezde je dosegel peti zadetek v tej sezoni in najpomembnejšega, odkar se dokazuje v Sloveniji. Celjani so se tako znašli še korak bližje naslovu.

Veselje Celjanov po prekrasnem zadetku Egona Prutseva. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Olimpijo bi v igri za prvo mesto ohranil le še popoln preobrat, za kar pa bi Zeljkovićeva četa potrebovala najmanj dva zadetka! Adnan Bristrić je imel lepo priložnost za izenačenje, a je v akciji "ena na ena" neuspešno preigraval zbranega Obradovića, nato je zgrešil cilj še kapetan Elšnik. V 74. minuti je v igro pri gostiteljih vstopil še Aljaž Krefl. V prejšnji sezoni je bil najboljši z zeleno-belimi, tokrat pa še s Celjani. Prednost novopečenih prvakov bi lahko v zadnjih minutah rednega dela podvojil še Nigerijec Sunday Adetunji, a je zadel okvir vrat. Tako je ostalo pri vodstvu Krznarjeve čete z 1:0, ki je že tri kroge pred koncem postala slovenski prvak!

Na rokah nogometašev se je znašel tudi predsednik Valerij Kolotilo, glavni predstavnik tujih vlagateljev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kar se tiče neznank, je torej v 1. SNL še nejasno, kdo bo drugi in tretji, kandidata sta Olimpija in Maribor, ki sta si podobno kot prvak Celje vsi že zagotovila nastop v Evropi, v finalu pokala bosta zaigrala Rogaška in Gorica, zmagovalec obračuna, ki bo 24. maja v Stožicah, bo torej četrti slovenski predstavnik v Evropi, v boju za obstanek je izmed najslabše trojice v najboljšem položaju Rogaška, saj ima pet oziroma šest točk prednosti pred Radomljani in Aluminijem.

Maribor si je poleg Celja in Olimpije že zagotovil Evropo, še vedno pa se poteguje za drugo mesto. V prihodnjem krogu bo lahko kot prvi klub v domačem prvenstvu postavil prvakom špalir. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Rogaška dvakrat vodila, Koper dvakrat izenačil

Rogaška si je v četrtek na krilih Patrika Mijića in Ajdina Mulalića priigrala nastop v finalu pokala. Hrvaški napadalec je izjemno strelsko formo nadaljeval tudi v nedeljo in dvakrat zatresel mrežo Kopra. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Pozno v četrtek zvečer so po veliki drami v Murski Soboti proslavljali največji uspeh v zgodovini kluba, preboj v finale pokalnega tekmovanja, na katerem si lahko 24. maja izborijo ne le lovoriko, ampak tudi Evropo in to najmanj štiri kvalifikacijske tekme, le dobra dneva pozneje pa so v pomembnem dvoboju za obstanek v 1. SNL doma remizirali s Koprom (2:2).

Gostitelje je dvakrat v vodstvo popeljal Patrik Mijić, ki je v izjemni strelski formi. Čeprav se je Rogaški pridružil šele tik pred začetkom spomladanskega dela, je za črno-bele že dosegel devet zadetkov. Najprej je bil iz bližine uspešen v 20. minuti, nato so kanarčki v izdihljajih prvega polčasa prek Petra Petriška izenačili na 1:1, a je nato Mijić z novo mojstrovino, natančnim strelom z 20 metrov, znova popeljal Drobnetovo četo v vodstvo.

Gostje pa se niso predali. Sodnik Nejc Kajtazović je v 53. minuti dosodil najstrožjo kazen v korist Kopra, ko je ob Reneju Rantuši Lamprehtu padel Deni Jurić, ki je nato v 54. minuti tudi zadel z bele pike. Rezultat se ni več spreminjal, tako da je Rogaška osvojila pomembno točko v boju za obstanek.

Aluminij po dragocene točke k ranjeni Muri

Lahko Robert Pevnik prekriža načrte Muri? Foto: www.alesfevzer.com Sklepno dejanje 33. kroga bo šele v ponedeljek. Pomerila se bosta Mura in Aluminij. Črno-beli še objokujejo ogromno priložnost, ki so jo zapravili v četrtek. Takrat so v polfinalu pokala ostali prekratki proti Rogaški. Če bi osvojili pokal in se prebili v Evropo, bi rešili ponesrečeno sezono v prvenstvu.

Pred trenerjem Antonom Žlogarjem je zahtevna naloga, da prebudi ekipo po velikem razočaranju. Za nameček prihaja na Fazanerijo še tekmec, ki išče pot do dragocenih točk, s katerimi bi ohranil upanje na obstanek. Kidričanom gostovanja v Prekmurju v zadnjem obdobju ne ležijo. Izgubili so zadnje štiri tekme. Je napočil čas za prekinitev niza? Robert Pevnik je v tej sezoni v gosteh nanizal že nekaj odmevnih predstav. To vedo najbolje vodilni Celjani ...

Mariboru točka v Domžalah, nov zadetek Jakupovića

Maribor je v Domžale prišel z nizom 11 tekem brez poraza in bil v vlogi favorita proti ekipi Mateja Podlogarja, ki pa si je samozavest dvignila s slavjem v Celju v prejšnjem krogu. Tretjeuvrščeni Štajerci so v prvem polčasu upravičili vlogo favorita, dosegli so sicer zgolj zadetek, lahko pa bi jih precej več. V drugem pa so številne neizkoriščene priložnosti gostov kaznovali domači z izenačujočim zadetkom ter osvojili točko, ki jim je tudi teoretično zagotovila obstanek v ligi.

Arnel Jakupović je s 17 zadetki najboljši strelec Prve lige Telemach. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Arnel Jakupović je svoj 17. gol sezone dosegel v 38. minuti, ko je s strelom z glavo unovčil podajo Jana Repasa z desne strani za zasluženo vodstvo vijoličnih. V 42. minuti bi Jakupović lahko dosegel nov zadetek, vendar je iz bližine zgrešil s strelom z glavo. Tik pred koncem polčasa pa je zadel še Soudani, a bil v prepovedanem položaju. Po vseh zapravljenih gostujočih akcijah pa so v 79. minuti po kotu Domžalčani izenačili, ko je z glavo po podaji Luke Topalovića zadel Tilen Klemenčič.

Bravo in Radomlje sta remizirala. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Brava Kostela in Kalcerja Radomelj so se na prvi tekmi kroga razšli z neodločenim izidom 1:1. Medtem ko je Bravo na varnem četrtem mestu in brez možnosti za dvig po lestvici na prva tri mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, pa je bila tekma v Šiški pomembnejša za Radomljane. Ti bijejo boj za obstanek predvsem z Aluminijem. Pred tem krogom sta imeli obe ekipi po 27 točk, zdaj jih imajo Radomljani 28. Do konca sezone pa jih čakajo še tekme z Rogaško doma, z Domžalami v gosteh in z vodilnim Celjem doma.

Ljubljančani so povedli v 11. minuti, ko je Emil Velić pred svojimi vrati predolgo držal žogo, to mu je odvzel Martin Pečar in jo poslal v prazno mrežo. Na drugi strani je nato Dejan Vokić v 38. minuti sprožil s prostega strela s 17 metrov in pogumnejšo igro Radomelj kronal za lepim zadetkom za 1:1.

1. SNL, 33. krog:

Sobota, 27. april:

Nedelja, 28. april:

Ponedeljek, 29. april:

Lestvica: