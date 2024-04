Pomembna zmaga za Oblaka, Girona znova pred Barcelono

Na prvi sobotni tekmi 33. kroga španskega prvenstva je Girona z 2:0 ugnala Las Palmas in vsaj do ponedeljka skočila na drugo mesto, saj bo takrat na delu do tega kroga druga Barcelona, ki bo gostila Valencio. Atletico Madrid z Janom Oblakom je s 3:1 odpravil Athletic Bilbao. Vodilni Real Madrid, ki odločno koraka do nove španske zvezdnice, je v petek premagal Real Sociedad z 1:0 in ima že res zajetno prednost pred tekmeci.

Girona je v soboto z 2:0 premagala Las Palmas, pri katerem je Sandro Ramirez v osmi minuti zapravil strel z bele pike. Enako je na drugi strani v 26. minuti storil Artem Dovbik, a je odbito žogo v gol vendarle spravil David Lopez. Dovbik se je v drugem polčasu v 57. minuti znova postavil na mesto za izvajanje enajstmetrovke in bil v drugo bolj zanesljiv, s svojim 19. golom v sezoni pa je tudi potrdil zmago svojega moštva.

Girona si lahko v naslednjem krogu, ko bo gostila Barcelone, tudi teoretično zagotovi udeležbo v ligi prvakov. Za katalonskega malčka bi bil to zgodovinski uspeh, saj je v sezoni 2017/18 šele prvič v 80-letni zgodovini kluba zaigral v prvi španski ligi. Ta sezona je za Girono četrta v primeri division.

Artem Dovbik je v tej sezoni že pri 19 zadetkih v la ligi. Foto: Guliverimage

Jan Oblak in soigralci so nadigrali Athletic Bilbao z 3:1, tako da imajo zdaj na četrtem mestu pred Baski šest točk prednosti. Za Atletico so zadeli Rodrigo De Paul (15.), Angel Correa (52.) in Unai Simon (avtogol, 80.), za goste pa je bil natančen Nico Williams (45.). Atletico Madrid je prvič v tej sezoni premagal pokalne prvake Španije - izgubil je obe tekmi v pokalu ter prvo v prvenstvu, Baski pa so četrtič zaporedoma ostali brez zmage.

Pet krogov pred koncem prvenstva je že znan prvi potnik v drugo ligo. Po porazu z Getafejem je to Almeria, ki je doslej dobila le eno tekmo in zbrala komaj 14 točk.

Najstnik zadel za zmago Reala

Real Madrid je bil na petkovi tekmi la lige brez prvega strelca. Jude Bellinghan je imel težave z želodcem in je ostal na klopi. Igrali so za šesto zaporedno zmago. Trener Carlo Ancelotti je pred začetkom potrdil, da se naslednji teden v kader vrača vratar Thibault Courtois. Zaradi poškodbe kolenskih vezi je izpustil celotno sezono. Vprašanje ostala, ali bo na zadnjih tekmah dobil priložnost za igro, saj se je rezervist Andrij Lunin izkazal. Dobil je prednost pred Kepo Arrizabalego in pred dnevi v četrtfinalu lige prvakov na dvoboju z Manchestrom Cityjem ubranil dve 11-metrovki. Za tekmo s Sociedadom je Ancelotti sicer malo premešal postavo, tudi v golu in tako je branil Arrizabalega.

Devetnajstletni Arda Güler je na svoji šesti tekmi v prvi postavi dosegel svoj drugi gol. Za zmago Reala z 1:0. Foto: Reuters

Beli balet, tokrat sicer v črnih dresih, je tekmo 33. kroga la lige dobil z 1:0. Devetnajstletni Arda Güler je na svoji šesti letošnji tekmi v prvi postavi sicer hitro dobil rumeni karton, a se še v prvem polčasu oddolžil z golom za vodstvo. To je bil njegov drugi gol te sezone. Zadoščal je za 26. zmago Reala. Madridčani imajo še šest remijev in en sam poraz. Baski so bili sicer povsem enakovreden, če ne celo boljši tekmec, a gola niso dosegli. Izenačili so sicer v 33. minuti, a je bil nato zadetek po ogledu zaradi prekrška nad Aurelienom Tchouamenijem razveljavljen.

Barcelona na delu v ponedeljek

Xavi le ne bo zapustil Barcelone. Foto: Guliverimage Barcelona bo tekmo 33. kroga igrala šele v ponedeljek zvečer, ko na olimpijski stadion prihaja Valencia. Ta se je po nekaj slabših sezonah letos le prebila nekaj višje na lestvici, trenutno je osma in ima še možnosti za Evropo. Novico tedna v španski la ligi – da si je Xavi premislil in ostaja trener Barcelone – je komentiral tudi njegov kolega pri Realu. "Xavi je z Barcelono opravil zelo dobro delo. Dobro pozna klub. Meni se zdi, da je prava odločitev, da ostaja," je dejal Ancelotti.

