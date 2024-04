Horoskop: katera znamenja čaka razburljiv teden?

Oven

Izredno boste prepirljivi in nervozni. Ker pa to lahko močno vpliva na vaše počutje, bo najbolje, da se sprostite v naravi, najbolje kar v gozdu ob kakšni reki. Še posebej v sredini tedna bo bolje, da se izognete tistim, s katerimi bi se hitro lahko zapletli v konflikt, saj bi to že hitro lahko obžalovali. Kot strela z jasnega pa se vam lahko na poslovnem področju zgodi sprememba, ki vam lahko spodnese tla pod nogami. Bodite trdni, odločitve vam ni potrebno sprejeti takoj. O vsem skupaj razmislite preden boste ukrepali, tudi če bodo drugi na vas pritiskali. Poskusite najti pozitivne stvari v tem tednu, ki bo malce manj ugoden. Poiščite starega prijatelja.

Bik

Na službenem področju boste čutili kako postopoma naraščata vaša osebna moč in energija. Teden bo ugoden za ambicije in uresničitev želja. Spremenili boste svoj način življenja, a le če se boste zavzemali za to. Soočili se boste tudi z dalj časa trajajočimi težavami. Tisti, ki ste v ljubezenskem razmerju, ne dolivajte olja na ogenj. Vsaka partnerjeva malenkost vas bo ganila in iz tega bo spet nastala drama. Zberite se in skušajte težave reševati po razumni poti. Samski pa boste prišli do zaključka, da ste nekatere svoje "prijatelje" napačno presodili. Nič hudega, to ste morali spoznati, da boste naslednjič bolj previdni. Vaše počutje bo kljub temu prijetno.

Dvojčka

Uspešno boste prekinili neke odnose z osebo, ki vam je jemala notranjo moč s svojimi nadležnimi vplivi. Že takoj boste lažje razmišljali o novih načrtih. Uspešno boste rešili ali dokončali pomembno dejanje. Počutili se boste povsem prerojeni. Dobro razmislite, komu in čemu boste namenjali največ energije in pozornosti. Med vsemi se bo našel nekdo, ki lahko vzbudi vašo pozornost. Na čustvenem področju boste pridobili mnoga nova poznanstva in izkušnje. Če imate partnerja in sta sedaj v krizi, bosta v tem tednu rešila težave, a le če se bosta zavestno trudila. Prebiti bo potrebno rutino. Prepustiti se morata srcu in občutkom. Sklenila bosta nov dogovor.

Rak

V službi boste kar pokali od kreativnosti, ki vam bo pomagala ugotoviti, kako se nekih stvari lotiti drugače, na bolj razburljiv način. Ob vsem tem pa boste spoznali še osebo, ki vam bo zelo hitro prirasla k srcu. Zadovoljili boste tudi svojo radovednost in neka novica vas bo razveselila. Počasi pri novih poznanstvih, da ne boste razočarani. Poskusite biti, kar se da umirjeni in tolerantni, saj vam teden ni najbolj naklonjen. Zadeve, ki ste jih doslej tolerirali, vas bodo začele neverjetno motiti in omejevati. Svojo slabo voljo boste stresli nad drugimi, a vas bodo prav hitro postavili na realna tla. Počakajte, da vas slaba volja mine. Bodite potrpežljivi in dobro premislite vsako odločitev, saj nekatere lahko močno vplivajo na vašo prihodnost.

Lev

Umirite se in se ponovno povežite z naravo in s samim seboj. Potrebujete mir in tišino, da bi obnovili notranjo harmonijo. Ne pustite se prehitro odvrniti od uresničitve vaših ciljev. Imate dobro izhodišče, pametno ga uporabite. Vezani bodite pozorni, da ne boste zabredli v kakšno nepričakovano burno ljubezensko avanturo, ki bi jo kasneje lahko obžalovali. Obstaja nevarnost, da se strastno zaljubite! Samski pa boste določenim ljudem končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode, kar vas bo osrečilo. Dvom, ki ga držite v sebi, zaupajte tudi na glas. Le tako boste lahko preverili, ali je dvom upravičen ali ne. Počutje bo izjemno zmedeno.

Devica

Želeli boste upočasniti dogajanja okoli sebe, ampak razum bo odpovedal in namesto njega bo govorilo srce. Storili boste marsikaj, kar niti sami od sebe ne bi pričakovali. Pa vendar, zakaj bi morali biti vedno vi tisti, ki drži čustva v sebi. Povejte jih na glas, počutili se boste svobodno. Če boste vedno mislili na to, kaj bodo rekli drugi, potem boste ves čas nekje v ozadju. Ne boste imeli več moči, da bi se ukvarjali z nekom, ki je za vas preveč zahteven in naporen. Zato se danes izogibajte srečanju, ki bi se utegnilo spreobrniti v velik prepir. Na finančnem področju pa se boste odločili za velik korak, ki vam bo prinesel dodaten zaslužek. Razmislite o varčevanju.

Tehtnica

Neka oseba vam bo neprestano za petami, kar vas bo spravljalo ob živce. Na miren način jo lahko vprašate, kaj se dogaja, vendar ne pričakujte, da boste prejeli iskreno razlago. V ozadju se skriva nekaj več, vendar morda še ni pravi čas, da spoznate, kaj se v resnici dogaja. Osredotočite se na delo, ki vam ga v službi ne bo primanjkovalo, še posebej, če boste v teh dneh sami odgovorni za vse. Organizirajte se in več kot uspešno boste opravili z vsem, kar vas čaka.

Škorpijon

Bolj ko se boste zapirali pred samim seboj in pred drugimi, večje težave si boste povzročili. Čas je, da se ozrete vase in ugotovite, kje tiči razlog vsemu. V sebi skrivate kup preživetih vzorcev in načel, ki povzročajo, da se nenehno vrtite v začaranem krogu. Na službenem in finančnem področju pa se vam obeta zadovoljstvo. Z denarnim pritokom boste dokaj zadovoljni, če si želite spremembe, pa odločno ukrepajte.

Strelec

Pred vami je razburljiv teden, čeprav se vam ne zdi tako. Pripravili ste odličen teren za dogajanje, ki vas čaka v prihodnjih dneh. Imeli boste veliko energije, kar le s pridom uporabite na vseh področjih. Skrbi vam bodo porajale le finančne težave. Še posebno nezaposlenim bo iskanje službe jemalo energijo in načenjalo optimizem, saj se vam vedno bolj zdi, da je vaš trud brez pomena. Nikar ne mislite tako. Priložnost za zaslužek se vam bo ponudila, ko boste najmanj pričakovali.

Kozorog

Četudi vam bo zmanjkovalo moči, se nikar ne predajte. Verjemite, da se bo celotno situacija kaj kmalu spremenila in zaživeli boste tako, kot si želite. Še prej pa morate opraviti z določenimi ovirami, ki so se pojavile, in preseči vse, kar vas omejuje na poti do resnične sreče. Največ pozitivne energije se vam obeta v drugi polovici tedna in sicer na finančnem področju. Tu se vam bo ponudilo kup novih možnosti, morda celo nova služba ali pa možnost za napredovanje.

Vodnar

Tako psihične kot fizične moči vam v tem tednu ne bo zmanjkalo. Še posebej za dosego ciljev na zasebnem področju ju boste še kako potrebovali, saj boste morali pokazati precejšnjo mero čustvene zrelosti. Če boste trmasto silili v nekaj, kar vam ni dosegljivo, ne boste ničesar dosegli. Raje stopite korak nazaj in počakajte, da energija naredi svoje. Prej ali slej se vam obetajo pozitivne spremembe. Lahko pa se tudi zgodi, da boste neodločni in spremenljivi. V tem primeru pa nikar ne sprejemajte nikakršnih odločitev, saj se utegnete zmotiti in kasneje celotno situacijo močno obžalovati. Najkasneje do konca tedna pa vas čaka umiritev in razrešitev situacije ter ponovno boste lažje zadihali. Morda boste za konec tedna prejeli prav poseben klic.

Ribi

V nasprotju s prejšnjim tednom, ko so vas čustva kar prevzemala, se boste v tem stvari lotevali precej bolj razumsko in premišljeno. Na stran boste dali svojo intuicijo, kar morda v tem primeru sploh ni slabo. Še posebej v službi boste sposobni zaplete in izzive reševati z večjo učinkovitostjo, saj boste že vnaprej predvideli, kaj se bo dogajalo. Zaradi svoje učinkovitosti si lahko morda celo priborite višje mesto med vašimi sodelavci. Pri financah pa še ne bo prišlo do kakšnih izboljšav.