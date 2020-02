V živo: strelske vaje Bayerna v Kölnu

Na predzadnji tekmi 22. kroga nemškega prvenstva Bayern München gostuje pri Kölnu in se poskuša vrniti na vrh lestvice, ki ga je v soboto vsaj začasno prevzel RB Leipzig Kevina Kampla. Krog bosta sklenila Mainz in Schalke.

Borussia Dortmund se je v petek pred domačimi navijači znesla nad Eintrachtom in ga premagala s 4:0. Dortmundčani so tako prekinili manjšo krizo, v kateri so se znašli po presenetljivem izpadu iz nemškega pokala in ligaškem spodrsljaju v Leverkusnu. RB Leipzig je še vedno brez poškodovanega Kevina Kampla s 3:0 premagal Werder.

Nemško prvenstvo, 22. krog:

Lestvica: