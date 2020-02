Borussio po dveh porazih čaka še vroči Eintracht

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petkovi tekmi 22. kroga nemškega prvenstva bo Borussia Dortmund gostila Eintracht, ki je v odlični formi. Ravno nasprotno velja za rumeno-črne. Dortmundčani so v manjši krizi. Presenetljivo so izpadli iz nemškega pokala, pretekli konec tedna pa klonili še v Leverkusnu. V soboto bo RB Leipzig, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Kevina Kampla, gostil Werder, vodilni Bayern pa se bo v nedeljo mudil pri Kölnu.