Najtežje delo za Zeca, Šeško upa na zasuk

Slovenski nogometaš David Zec je v prejšnjem krogu bundeslige dosegel svoj prvi zadetek v dresu Holstein Kiela, tokrat pa ga čaka izjemno zahtevna naloga, saj bo na prvi sobotni tekmi njegova ekipa gostovala pri vodilnem Bayernu. Isti dan bo na delu tudi RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom, ki se je poškodoval na zadnjem derbiju v bundesligi in je izpustil tudi srečanje med tednom v ligi prvakov. Leipzig čaka obračun z Union Berlinom.

V taboru Leipziga bodo po klavrnem in hitrem koncu sezone v ligi prvakov, v kateri so na osmih tekmah kar sedemkrat izgubili, vse moči usmerili v domače prvenstvo, kjer so trenutno na petem mestu, na zadnjih petih tekmah v domačem prvenstvu pa so zmagali le enkrat.

Zanimiv bo tudi obračun Heidenheima in Borussie Dortmund, saj se bo na čelu rumeno-črnih prvič predstavil novi trener Hrvat Niko Kovač, ki je na trenerskem stolčku zamenjal Nurija Sahina.

Bayern ima na vrhu bundeslige šest točk prednosti pred drugim Bayerjem, ki bo v nedeljo na zadnji tekmi pričakal Hoffenheim.

