Zec želi pokvariti večer volkovom, Šeško vse bližje rekordu

V uvodni tekmi 19. kroga nemškega prvenstva se bosta spopadla Wolfsburg in Holstein Kiel. Slovenski branilec David Zec bo tako skušal s soigralci osvojiti še kako potrebne točke v boju za obstanek na gostovanju pri volkovih, ki so na visokem sedmem mestu. Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta v derbiju kroga v soboto gostila prvaka iz Leverkusna. Mladi Posavec, o katerem se veliko govori v tem prestopnem roku, bo skušal zadeti v polno že na šesti zaporedni tekmi za rdeče bike. Vodilni Bayern se bo mudil v Freiburgu, Borussia Dortmund, ki išče novega trenerja, pa bo skušala zajeziti rezultatsko krizo proti Werderju.

Zvečer bo pestro v Wolfsburgu. Volkovi bodo pričakali predzadnjeuvrščeni Holstein Kiel, pri katerem se je nekdanji nogometaš Celja David Zec po zimskem prestopu hitro zasidral v začetni enajsterici. Slovenski branilec ni edini, ki je okrepil obrambno vrsto Kiela. Prišla sta tudi Američan John Tolkin (New York Red Bull) in Hrvat Ivan Nekić, ki se je Kielu pridružil v sredo.

Šeško še šestič zapored?

Benjamin Šeško se je vpisal med strelce tudi med tednom v ligi prvakov proti Sportingu (2:1), zadnjo tekmo v bundesligi pri Bochumu (3:3) pa je izpustil zaradi kazni. Foto: Reuters Rdeči biki iz Leipziga bodo v sobotnem derbiju 19. kroga gostili branilce naslova iz Leverkusna. Benjamin Šeško, ki se nahaja na seznamu želja številnih evropskih klubskih velikanov, bo skušal zadeti v polno še na šesti zaporedni tekmi za Leipzig.

Njegov tovrstni rekord v dresu bogatega nemškega kluba, pri katerem si nabira izkušnje ogromno mladeničev, sicer znaša sedem zaporednih tekem. Dosegel ga je pozno spomladi 2024. V prvi enajsterici bi se lahko znašel tudi Kevin Kampl, ki je pred leti nosil tudi dres Bayerja.

Borussia Dortmund bo v soboto računala na pomoč zvestih navijačev. Foto: Reuters

Borussia Dortmund po odhodu Nurija Sahina in skromnem 11. mestu v domačem prvenstvu išče novega trenerja. V ožjem izboru sta se po poročanju nemških medijev znašla domači strateg Roger Schmidt in Hrvat Niko Kovač, Schmidt, ki je nazadnje vodil Benfico, pa je že sporočil, da so to zgolj govorice. Do nadaljnjega bo rumeno-črne vodil trener mladincev Mike Tullberg.

