Prednost Bayerna se topi, vse bližje tudi Dortmund

Nogometaši Leipziga so v uvodni tekmi 18. kroga nemške bundeslige brez pomoči kaznovanega Kevina Kampla premagali Stuttgart z 2:1. Berlinski derbi je na Olimpijskem stadionu pripadel Unionu, ki je premagal Hertho z 2:0 in se vodilnemu Bayernu, ki je v derbiju kroga doma remiziral proti Eintrachtu iz Frankfurta, približal na točko zaostanka. Borussia Dortmund je v nedeljo v gosteh ugnala Bayer Leverkusen in se povzpela na četrto mesto.