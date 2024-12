V živo: Šeško v polno že po dobri minuti derbija, Leipzigu pa se ne piše nič dobrega

Zadnji krog jesenskega dela nemškega prvenstva je že v petek prinesel poslastico v Münchnu. Vodilni Bayern se od leta 2024 poslavlja z domačo tekmo proti RB Leipzigu. Benjamin Šeško (v začetni enajsterici) in Kevin Kampl (na klopi) poskušata v zadnjem letošnjem dejanju dragocene točke osvojiti na Bavarskem, s tem pa se še približati vrhu. Prvak Bayer bo v soboto gosti Freiburg, v Frankfurt prihaja Mainz, Borussio Dortmund, ki ne more biti zadovoljna s trenutno uvrstitvijo na osmo mesto, pa v nedeljo čaka gostovanje pri Wolfsburgu.

Derbi 15. kroga poteka pravkar v Münchnu. Zdesetkani Leipzig tudi na zadnji tekmi v letu 2024 pogreša mladega Nizozemca Xavija Simonsa, manjkajo pa še Castello Lukeba, Yussuf Poulsen, Eljif Elmas in Assan Ouédraogose. Rdeči biki se v Münchnu zoperstavljajo okrepljenemu napadu Bayerna, saj se je v zasedbo Bavarcev po treh tednih odsotnosti vrnil najboljši strelec Harry Kane. Za še boljšo voljo v taboru Bayerna je poskrbela tudi vrnitev Alphonsa Daviesa.

Začetek tekme je bil spektakularen, Jamal Musiala je po 32 sekundah igre zatresel mrežo gostov in poskrbel za eksplozijo navdušenja na tribunah Allianz Arene, a je le dobre pol minute kasneje razpoloženje več kot 75 tisoč bavarskih navijačev umiril Benjamin Šeško z golom za izenačenje na 1:1. V 25. minuti je za novo vodstvo domačih poskrbel Konrad Laimer. Bavarci si še naprej pritiskali in v 36, minuti je Joshua Kimmich povišal prednost na + 2.

Harry Kane je s 14 zadetki prvi strelec nemške bundeslige. Foto: Reuters

Slovenski as Benjamin Šeško je na Allianz Areni, kjer je lani proslavljal svojo prvo lovoriko v dresu Leipziga in osvojil nemški superpokal, zaigral od prve minute, Kevin Kampl pa bo na priložnost za nastop čakal na klopi. Posavec tako v zadnjo tekmo v koledarskem letu 2024, v katerem je s Slovenijo nastopil tudi na evropskem prvenstvu, vstopa še kako motiviran. V zadnjih dneh znova ne manjka govoric, ki jih širijo otoški mediji, o zanimanju največjih angleških klubov za 21-letnega Slovenca. Najpogosteje se znova omenja Arsenal, prisotni pa so tudi Chelsea, Manchester United in celo Liverpool.

Benjamin Šeško je z Leipzigom pogorel v ligi prvakov. Čeprav je dosegel tri zadetke, so rdeči biki prikovani pri dnu razpredelnice. Foto: Guliverimage

Če bi Šeško, ki je zvestobo Leipzigu poleti podaljšal do leta 2029, sklenil dogovor s katerim izmed snubcev, bi lahko spomladi nadaljeval evropsko sezono. Z rdečimi biki je namreč nepričakovano povsem pogorel v ligi prvakov in brez možnosti za napredovanje ostal že dva kroga pred koncem, medtem ko Liverpool in Arsenal navdušujeta v ligi prvakov, Manchester Unitedu gre dobro v ligi Europa, Chelsea pa je z naskokom najboljši udeleženec konferenčne lige, kjer je v ligaškem delu zbral več točk (18) kot Olimpija (10) in Celje (7) skupaj.

Nemško prvenstvo, 15. krog:

Petek, 20. december:

Sobota, 21. december:

Nedelja, 22. december:

Lestvica: