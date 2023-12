Šeško na zahtevni preizkušnji, derbi tudi v Stuttgartu

Nogometaši Borussie Dortmund so med tednom doživeli boleč udarec, potem ko je bil boljši Stuttgart, varovanci Edina Terzića pa so se tako pridružili Bayernu in RB Leipzigu, ki sta se že krog pred tem poslovila od možnosti za pokalni naslov. Ravno Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom, za katera se pričakuje, da bosta srečanje začela na klopi za rezerve, bo v sobotnem popoldnevu novi nasprotnik Dortmundčanov v bundesligi. Ekipi trenutno zasedata četrto in peto mesto, na razpredelnici pa ju loči le točka. V taboru Borussie Dortmund se spopadajo še z dodatnimi težavami, saj so se v sredo poškodovali štirje igralci – Julian Ryerson, Marius Wolf, Marcel Sabitzer in Youssoufa Moukoko. Nekaj težav imajo tudi Leipzižani, saj so trenutno brez Danija Olma, Tima Wernerja, Willija Orbána in Ela Chadailla Bitshiabuja.

Tudi nedelja pa bo postregla z nogometno poslastico, saj se bosta na MHPArena stadionu pomerila tretji Stuttgart in vodilni Bayer iz Leverkusna. Nogometaši zadnjega imajo pred začetkom kroga na lestvici tri točke več od drugega Bayerna, ki ima sicer odigrano tekmo manj, in pet več od nedeljskega nasprotnika. Tako Stuttgart kot Bayer sta se med tednom tudi uspešno prebila v četrtfinale nemškega pokala.

Nemško prvenstvo, 14. krog:

Petek, 8. december:

Sobota, 9. december:

Nedelja, 10. december:

Lestvica: