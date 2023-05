Pomemben večer za Kevina Kampla

Danes bo znan prvi finalist nemškega pokalnega nogometnega tekmovanja. Spopadla se bosta krvnika dveh najboljših nemških klubov, Bayerna in Borussie Dortmund, ki sta ju izločila v četrtfinalu. To sta Freiburg in RB Leipzig, ki sicer brani pokalno lovoriko. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl naj bi začel dvoboj od prve minute. V sredo se bosta za drugo vozovnico v finale, ki ga bo 3. junija gostil Olimpijski stadion v Berlinu, spopadla Stuttgart in Eintracht Franfkurt.