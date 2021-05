Velik dan za Kevina Kampla v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta na praznem Olimpijskem stadionu v Berlinu ob 20.45 v finalu nemškega pokalnega tekmovanja pomerila RB Leipzig in Borussia Dortmund. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki naj bi za rdeče bike zaigral od prve minute, se bo tako za lovoriko potegoval proti nekdanjemu klubu. Svetlolasi zvezni igralec iz Solingena bo naskakoval prvo lovoriko v Nemčijo.

Nemški prvak je že dolgo znan. Že devetič zapored je najboljši Bayern München. V pokalu se Bavarcem ni uspelo prebiti tako daleč. V šestnajstini finala jih je presenetil drugoligaš Kiel, ki se je nato prebil vse do polfinala, tam pa visoko z 0:5 klonil proti Borussii Dortmundu. Rumeno-črni so se tako prebili v svoj deseti finale pokalnega tekmovanja. Do danes se lahko pohvalijo s štirimi pokalnimi naslovi, danes pa bodo lovili petega proti Leipzigu.

Rdeči biki še niso osvojili lovorike, tako da bi lahko danes pisali zgodovino. Nastopili bodo v posebnih dresih. Od prve minute naj bi zaigral tudi Kevin Kampl, ki je za zdaj svoji edini klubski lovoriki osvojil v Avstriji, ko je branil še barve Salzburga. Z Leipzigom je v pokalu prišel najdlje leta 2019, ko je v finalu ostali praznih rok proti Bayernu, danes pa bi lahko šel do samega konca.

Rdeči biki so se z Dortmundom pomerili pred petimi dnevi v bundesligi in izgubili z 2:3 (dva zadetka za zmagovalce je prispeval Jadon Sancho). To bo še zadnja priložnost za mladega trenerja Juliana Nagelsmanna, da z Leipzigom osvoji lovoriko. Po koncu sezone se namreč seli v München. Navijači Borussie držijo pesti za Erlinga Brauta Haalanda, ki je zaradi zdravstvenih težav preskočil zadnjo tekmo.

Verjetni začetni postavi: RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Halstenberg; Dani Olmo, Haidara; Poulson.

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Dahoud; Hazard, Reus, Sancho; Haaland.