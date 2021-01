Drugoligaš šokiral nemške prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bavarci so se od branjenja pokalne lovorike poslovili že v 1/16-finala.

Kevin Kampl in njegov RB Leipzig sta v gosteh s 3:0 premagala Augsburg in se brez težav uvrstila v osmino finala. Manj uspešen je bil Dynamo Dresden Luke Štora, ki zaradi poškodbe mišice ni kandidiral za tekmo. Izpadla sta še Hannover Jake Bijola, ki ni imel možnosti proti Werderju iz Bremna, in Fortuna Luke Krajnca, ki je klonila proti Essnu.