Danes se bosta v uvodnem polfinalnem srečanju nemškega pokalnega tekmovanja pomerila Saarbrücken in Bayer Leverkusen. Gostitelji so postali prvi četrtoligaši v zgodovini tekmovanja, ki so se uvrstili med štiri najboljše. Gostje so veliki favoriti. V sredo se bosta udarila še Bayern München in Eintracht Frankfurt.

Nemci napovedujejo današnje srečanje kot dvoboj Davida in Goljata. Vse drugo, kot zmaga Bayerja, bi bila ogromna senzacija. Saarbrücken v tej sezoni piše zgodovino, saj je postal prvi četrtoligaški klub, ki se je uvrstil v polfinale nemškega pokalnega tekmovanja.

Ko je 3. marca v četrtfinalu po strelih z bele točke vratar Daniel Batz ubranil kar pet strelov, je spravil v slabo voljo Fortuno iz Düsseldorfa, veselju zmagovalcev pa ni bilo videti konca. Podpredsednik Dieter Ferner je bil takrat tako vzhičen in srečen, da je izjavil, kako je to največja senzacija po rojstvu Jezusa. Kaj bi šele izjavil, če bi se njegovo moštvo znašlo v velikem finalu in zaigralo na Olimpijskem stadionu v Berlinu?

Brez Havertza, a z mladim rekorderjem bundeslige

Saarbrücken je v četrtfinalu pokala ugnal Fortuno iz Düsseldorfa, pred tem je bil usoden za Karlsruher, Köln in Jahn Regensburg. Foto: Reuters Saarbrücken, za katerega je pred šestimi leti igral tudi slovenski napadalec Vito Plut, želi storiti še korak naprej in se uvrstiti v veliki finale! To bi bilo presenečenje vseh presenečenj. Klub iz Leverkusna, ki je proti Saarbrücknu pravcati velikan, je absolutni favorit. Za razliko od Saarbrückna, ki je že končal sezono in si kot najboljši četrtoligaš zagotovil napredovanje v tretji kakovostni razred, redno igra tekme. Za presenetljivega polfinalista bo to prvi nastop po 7. marcu, Bayer pa je od takrat odigral že pet srečanj.

Res, da bodo gostje pogrešali najboljšega igralca, 20-letnega reprezentanta Kaia Havertza, ki je vse bližje prestopu k londonskemu Chelseaju, a to ne bi smel biti prevelik manko za njegove soigralce. Havertz bo uradno manjkal zaradi zdravstvenih težav, bi pa lahko nastopil novi biser nemškega nogometa, 17-letni Florian Wirtz, ki je v soboto postal uradni rekorder nemškega prvenstva. Zatresel je mrežo Bayerna (2:4) in s 17 leti in 34 dnevi postal najmlajši strelec vseh časov.

V sredo se bosta za drugo mesto v finalu pomerila Bayern München in Eintracht Frankfurt. Bavarci, ki se jim v prvenstvu nasmiha osmi zaporedni naslov prvaka, so veliki favoriti.