Kampl obstal na zadnji stopnički, vitrina Leipziga ostaja prazna

Bayern München je na Olimpijskem štadionu v Berlinu v soboto s 3:0 premagal RB Leipzig Kevina Kampla v finalu nemškega nogometnega pokala in prišel do 19. pokalne lovorike v zgodovini kluba. Leipzig ostaja brez samcate lovorike.

Kevin Kampl, ki je naslove že osvajal v Avstriji, ko je bil član Red Bull Salzburga, je imel priložnost, da pride do prve lovorike v Nemčiji, kjer je do zdaj ob RB Leipzigu igral še za Borussio Dortmund, Bayer Leverkusen in še nekatere nižjeligaške klube. Lovorika, s katero so se spogledovali pri Leipzigu, bi bila prva tudi za klub iz Leipziga, ustanovljen šele 2009. Kampl je bil na igrišču od prve do zadnje minute.

Bayern je do pokalne zmage, prve po letu 2016, prišel z dvema goloma Roberta Lewandowskega in enim Kingsleyja Komana. Za Bavarce, ki so pod vodstvom hrvaškega trenerja Nika Kovača, ki je prišel do druge lovorike v nizu v tem tekmovanju (lani je bil pokalni prvak z Eintracht Frankfurtom), tako prišli do dvojne krone, je bil to 19. pokalni naslov v zgodovini kluba, kar je seveda nemški rekord.

Nemški pokalni zmagovalci:

19 – Bayern München

6 – Werder Bremen

5 – Schalke, Eintracht Frankfurt

4 – Köln, Borussia Dortmund, Nürnberg

3 – HSV, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach

2 – Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Karlsruher, Dresdner, 1860 München

1 – Bayer Leverkusen, Rot-Weiss Essen, Wolfsburg, Uerdingen, Hannover, Lokomotive Leipzig, Kickerc Offenbach, Rapid Wien, Schwarz-Weiss Essen in First Vienna.