Nekdanji zvezdnik Barcelone je obsojen na štiri leta in pol zapora

Dani Alves, nekdanji zvezdnik nogometnega kluba Barcelona, je bil obsojen na štiri leta in pol zapora zaradi spolnega napada.

Alves je bil obtožen posilstva ženske v kopalnici nočnega kluba Sutton v zgodnjih jutranjih urah 31. decembra 2022. Tri tedne po domnevnem zločinu so ga aretirali, od takrat pa je bil pridržan in obtožen spolnega napada. "Žrtev v dejanje ni privolila in obstajajo dokazi, da je šlo za posilstvo ne glede na pričanje obeh strani," je, kot ga citira AFP, v izjavi zapisalo sodišče v Barceloni.

Tožilci so za Alvesa zahtevali devetletno zaporno kazen, sledila pa bi mu desetletna preizkusna doba. Prav tako so želeli, da bi plačal 163 tisoč dolarjev (150 tisoč evrov) odškodnine žrtvi.

Nekdanji brazilski reprezentant in trikratni zmagovalec lige prvakov z Barcelono je sprva v televizijskem intervjuju zanikal, da pozna žrtev, pozneje pa priznal, da je imel z njo spolne odnose, trdil pa je, da so bili ti soglasni.

Foto: Reuters

Do aretacije je igral za mehiški klub Pumas, policija ga je aretirala 20. januarja med obiskom katalonske prestolnice po koncu svetovnega prvenstva v Katarju in ga odpeljala v pripor. Njegov tedanji klub je z njim takoj prekinil pogodbo.

Alves, ki je igral tudi za Juventus in Sevillo, je v nogometni karieri osvojil kar 42 lovorik, z Barcelono je trikrat osvojil ligo prvakov, z Brazilijo pa dvakrat južnoameriško prvenstvo.

