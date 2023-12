Zaradi domnevnega posilstva bo februarja sedel na zatožno klop

Tožilstvo od Alvesa, ta trdi, da je šlo za sporazumne spolne odnose, zahteva tudi, da žrtvi izplača 150.000 evrov denarnega nadomestila.

"Imam res čisto vest glede tega, kar se je tisto noč zgodilo v kopalnici VIP prostora nočnega kluba Sutton," je povedal za barcelonski časnik La Vanguardia še poleti povedal nogometaš. "Kaj se je zgodilo in kaj se ni zgodilo ... Ni se zgodilo to, da sem to žensko prisilil v to, da sva naredila, kar sva naredila," je še dejal nogometaš.

Zgodba ima širše ozadje, saj je januarja na prve obtožbe Alves zanikal, da žensko, s katero je imel spolne odnose, sploh pozna. Za časnik je kasneje povedal, da je to storil le zato,ker se je bal, da ga bo zapustila žena, če bo izvedela za varanje.

Sodišče pa je mnenja, da izjave domnevne žrtve in prič zagotavljajo zadostne dokaze, da ga pošljejo pred sodnika.

Nogometaš je do aretacije igral za Pumas, dan po aretaciji pa je mehiški klub z njim prekinil pogodbo.

V skladu s španskim zakonom o privolitvi v spolne odnose, ki je bil sprejet lani, obtožba spolnega napada zajema široko paleto kaznivih dejanj od spletne zlorabe in otipavanja, do posilstva, za vsako pa so predvidene različne možne kazni. Za posilstvo je zagrožena najvišja kazen 15 let zapora.

