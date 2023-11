Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče je namreč ugotovilo, da izjave domnevne žrtve in prič zagotavljajo zadostne dokaze, da ga pošljejo pred sodnika za kaznivo dejanje spolnega napada.

Nekdanji zvezdnik Barcelone je od 20. januarja v priporu v katalonski metropoli, če bo spoznan za krivega, mu grozi do 12 let zapora.

Nogometaševi odvetniki so v zadnjih mesecih večkrat zahtevali razveljavitev primera, saj so podrobnosti preiskave pricurljale v javnost. Po mnenju Alvesove odvetnice Ines Guardiola to spodkopava domnevo nedolžnosti nogometaša, piše EFE.

Čeprav je sodišče priznalo, da imajo primeri, v katere so vpletene javne osebnosti, kot je Alves, medijski vpliv, je v isti sapi ugotovilo, da medijska pozornost ne vpliva na sodni postopek.

Januarja aretacija, nato zanikanje

Danija Alvesa je 23-letna ženska obtožila, da jo je 31. decembra spolno napadel v nočnem klubu v Barceloni. Aretirali so ga 20. januarja. Sprva je zanikal spolni stik z omenjeno žensko, njegov odvetnik pa je pozneje izjavil, da je do spolnih dejanj prišlo s soglasjem domnevne žrtve. Alves je med preiskavo štirikrat spremenil svojo različico dogajanja ob koncu leta, še dodaja EFE.

Brazilski nogometaš je do aretacije igral za Pumas, dan po aretaciji pa je mehiški klub z njim prekinil pogodbo.