Nekdanji portugalski nogometni trener Andre Villas-Boas je bil izvoljen za novega predsednika portugalskega velikana Porta za obdobje med letoma 2024 in 2028. S tem je s prestola odrinil slavnega Portugalca Jorgeja Nuna Pinta da Costo, ki je bil na tem položaju 42 let, je danes sporočil klub.

"Andre Villas-Boas je novi predsednik nogometnega kluba Porto," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina portugalski klub zapisal v sporočilu za javnost.

Med sobotnimi volitvami je 46-letni nekdanji trener, ki je v karieri med drugim vodil Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit iz Sankt Peterburga in Marseille, prejel 21.489 glasov v primerjavi s 5224 glasovi njegovega 86-letnega tekmeca, ki ima za sabo 15 zaporednih mandatov na čelu Porta.

"Zgodovinska noč ... naš klub živi in danes je dokazal svojo moč," je dejal Villas-Boas.

Kot trener je v Porto v sezoni 2010/11 prinesel kar štiri lovorike, osvojil je evropsko ligo, državno prvenstvo, portugalski pokal in tamkajšnji superpokal. To je bila njegova najuspešnejša sezona v trenerski karieri. Z zmago v finalu evropske lige, kjer je ugnal portugalskega rivala Brago, je pri 33 letih in 213 dnevih postal tudi najmlajši trener, ki je osvojil evropsko klubsko lovoriko.

Villas-Boas je med kampanjo obljubil, da bo za športnega direktorja imenoval nekdanjega španskega reprezentančnega vratarja Andonija Zubizareto, ki ga je spoznal pri francoskem Marseillu. Prav tako je dejal, da bo za vodjo nogometnega oddelka postavil nekdanjega portugalskega reprezentančnega branilca Jorgeja Costo.

Pinto da Costa pa je pred tem ta teden podaljšal pogodbo s sedanjim glavnim trenerjem Sergiom Conceicaom. Pinto da Costa je bil prvič izvoljen leta 1982, od takrat je Porto dosegal neverjetne uspehe. Osvojil je med drugim 23 naslovov državnega prvaka ter evropski pokal 1987 in nato ligo prvakov 2004.

A letos Portu ne kaže najbolje. Klub pestijo finančne težave zunaj igrišča, ekipa pa ima težave tudi na njem, saj v portugalskem prvenstvu zaseda tretje mesto na lestvici s kar 18 točkami zaostanka za vodilnim Sportingom iz Lizbone.

