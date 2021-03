Thierry Henry ima sicer na Twitterju, Facebooku in Instagramu skupno 14,8 milijona sledilcev. Sporočil jim je, da bo danes prenehal delovati na vseh družbenih omrežjih.

"Grozljiv obseg rasizma, nadlegovanja in besednega mučenja je preveč nevaren, da bi ga lahko ignorirali," je zapisal nekdanji nogometaš. Pozval je odgovorne za družbena omrežja, naj omogočijo sledljivost uporabniških računov oziroma preprečijo tiste s skrito identiteto.

"Preveč zlahka je mogoče ustvariti račun, s katerega potem pride nadlegovanje in žaljenje, vse skupaj nima nobenih posledic, uporabnik pa še vedno ostane anonimen," je poudaril Henry ter še sporočil: "Dokler se to ne bo spremenilo, ne bom več uporabljal svojih profilov. Upam, da bo to kmalu."

Henry je bil že kot dejaven igralec oster kritik rasizma v nogometu, ki ga je kot temnopolti nogometaš tudi sam večkrat občutil.