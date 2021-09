Nekdanji nogometaš Olimpije zabil gol na istem srečanju kot sin

Izkušeni 37-letni napadalec, ki je v svoji karieri v dresu ljubljanske Olimpije med drugim mreže tresel tudi v prvi slovenski ligi, se je na srečanju pokala ŽNS Varaždin med strelce vpisal na samem uvodu, njegov 18-letni sin Mauro pa je zabil tik pred koncem polčasa. Varteks je na srečanju proti Slobodi iz Varaždina na koncu slavil z visokih 4:0.

Varteks je sicer zelo znan klub, ki je nastal leta 2011. Ustanovili so ga ljubitelji nogometa v Varaždinu iz ljubezni do nogometa in v poklon nekdanjemu istoimenskemu klubu, ki je leta 2015 dokončno razglasil bankrot in odšel v zgodovino.