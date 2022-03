Nekdanji črnogorski reprezentant naj bi poskušal storiti samomor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji vratar nogometne reprezentance Črne gore in beograjskega Partizana Mladen Božović je poskušal storiti samomor, poročajo srbski mediji. Kot trdijo pri Telegrafu, si je streljal v prsi, a so ranjenega 37-letnika še pravočasno odkrili in ga odpeljali v bolnišnico, kjer naj ne bi bil v življenjski nevarnosti.