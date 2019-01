Nekdanji angleški reprezentant se je upokojil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnjo tekmo je igral maja lani v dresu Stoke Cityja, ki ga je poleti zapustil.

"Vsak nogometaš ve, kdaj se mu je čas iztekel. Vedno sem se želel upokojiti v času, ko je moje telo še v dobrem stanju," je dejal 34-letni zdaj že nekdanji branilec, ki je za reprezentanco zbral 54 nastopov, dosegel pa en gol, natančen je bil v prijateljski tekmi proti Mehiki leta 2010.

V svoji karieri je poleg Chelseaja, Portsmoutha in Stoke Cityja igral še za West Ham, Millwall in Liverpool, zanj se je boril še najdlje, zanj je v šestih sezonah zbral 160 nastopov in dosegel osem golov.

