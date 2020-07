Navijači so izbrali: Najboljši je Jan Oblak.

Oblak je v glasovanju dobil 62 odstotkov glasov in zanesljivo slavil, za njim pa so se od drugega do petega mesta zvrstili Marcos Llorente (15 odstotkov), Renan Lodi (12), Alvaro Morata (10) in Mario Hermoso (2).

Oblak je v letošnji sezoni z Atleticom osvojil tretje mesto v španskem prvenstvu za prvakom Realom in drugouvrščeno Barcelono. Škofjeločan je branil na vseh 38 tekmah v tem tekmovanju in 17-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Prejel je 27 zadetkov.

Atletico bo v tej sezoni, ki jo je v precejšnji meri podaljšala pandemija novega koronavirusa, nastopil še na zaključnem turnirju elitne lige prvakov. V četrtfinalu bodo na Portugalskem nastopili proti Leipzigu, za katerega igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Tekma bo na sporedu 13. avgusta. Drugi par je Atalanta - PSG. Ostali udeleženci četrtfinala bodo znani po odigranih povratnih obračunih osmine finala v prvi tretjini avgusta, potem ko jih je Evropska nogometna zveza zaradi covida-19 prestavila.