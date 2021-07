Roberto Mancini brez ovinkarjenja: To ni pošteno!

Koronakriza na tem Euru z redkimi izjemami, med katerimi velja najbolj izpostaviti Budimpešto, prizorišče evropskega prvenstva z daleč najboljšo navijaško kuliso na (razprodanem) stadionu, čuti posledice v določenem številu praznih sedežev. Kapacitete objektov niso izkoriščene stoodstotno.

V prvem delu tekmovanja je bilo žalostno spremljati nekatere izmed največjih in najlepših evropskih stadionov, ki so bili na tekmah Eura bolj prazni kot polni. Tako je bilo tudi na Wembleyju, ki ima na letošnjem tekmovanju vodilno vlogo, saj je gostil že štiri tekme, zdaj pa bodo na njem odigrani še preostali dvoboji (dva polfinala in finale). V Londonu se bo torej odločalo o novem evropskem prvaku.

Karantena za vse navijače, ki pridejo iz Italije in Španije

Na Apeninskem polotoku je občutiti pravcato nogometno evforijo. Azzurre, ki so bili prvič in zadnjič evropski prvaki leta 1968, ločita od velikega uspeha le še dva koraka. Foto: Reuters Danes bo odigrano prvo polfinalno dejanje, v njem pa se bosta za ogromno nagrado udarili Italija in Španija. Evropski velesili sta bili v skupinskem delu vajeni bučne podpore. Azzurri so igrali svoje tekme v Rimu, rdeča furija pa v Sevilli. Ko so prireditelji v Wembleyju sporočili, da bodo zaključna dejanja Eura na londonskem stadionu potekala pred 60 tisoč gledalci, sedišča na stadionu bodo torej zapolnjena 75-odstotno, so si italijanski in španski navijači meli roke. Pričakovali so, da bodo tako lažje prišli do vstopnic in se udeležili odmevnega srečanja.

Njihovi načrti pa so hitro padli v vodo. Obdobje epidemije novega koronavirusa je terjalo svoj davek, ob katerem je marsikdo pomislil, ali bi se bilo morda bolje oprijeti rezervnega scenarija in največje tekme Uefe gostili v Budimpešti. Kaj je tako zmotilo italijanski in španski tabor?

Ko so Angleži v osmini finala na Wembleyju z 2:0 premagali Nemčijo, je dvoboj spremljalo več kot 41 tisoč gledalcev. Danes jih bo v polfinalu še polovica več, skupno 60 tisoč. Foto: Reuters

Angleške oblasti ne dovoljujejo ogleda tekem navijačem, ki bi prispeli v London iz omenjenih držav. Če bi, bi bili na Otoku napoteni v večdnevno karanteno, s tem pa bi jim bila onemogočena možnost, da bi si ogledali dvoboj v živo. Zato bo današnji spektakel minil brez navijačev, ki živijo v Italiji oziroma Španiji. Dovoljenje za nakup vstopnic imajo le tisti navijači, ki živijo v Veliki Britaniji. "To ni pošteno. Na tekmi bi morali biti tudi navijači iz Italije in Španije," na novinarski konferenci pred polfinalom ni skrival nezadovoljstva Roberto Mancini.

Polovica Italijanov, polovica Špancev

Italija je v osmini finala že igrala na Wembleyju in po podaljšku izločila Avstrijo z 2:1. Foto: Guliverimage Po drugi strani je bil italijanski selektor vesel, da bodo lahko Azzurri po dolgem času igrali pred tako množičnim občinstvom, bo pa v njem zagotovo pogrešal obraze z Apeninskega polotoka. "Je pa vseeno bolje igrati pred polnimi tribunami kot le pred nekaj gledalci. To je lepota športa, a vseeno ni pošteno. Polovica tribune bi morala biti polna italijanskih, druga polovica pa španskih navijačev," je še dejal Mancini, pred leti soigralec Srečka Katanca pri Sampdorii, s katero je osvajal tako domače kot tudi evropske lovorike.

Na tribunah ne bo ne "gostujočih" navijačev, podobno pa velja tudi za londonske ulice, ki na dan srečanja ne bodo polne vseh nogometnih zanesenjakov, ki bi želeli občutiti bližje vzdušje evropskega prvenstva. Podobno velja tudi za Dance, ki jih v sredo čaka polfinalni obračun z Angleži. Z gostitelji, ki bodo zaradi omenjenega ukrepa na tako pomembni tekmi Eura močno privilegirani.

Enrique: Želeli bi si, da bi bilo drugače, a ...

Španija je bila že trikrat evropski prvak. Luis Enrique je tako v osmini finala kot tudi četrfinalu Eura igral podaljšek. Foto: Reuters Španski selektor Luis Enrique upa, da bo odziv Špancev in Italijanov, ki živijo na Otoku, ogromen. "Znašli smo se v nenavadnem položaju. Upam, da bo Špancev in Italijanov več kot Angležev, a obstajajo stvari, ki jih ne moremo kontrolirati. Zaradi tega ne bom izgubljal energije. Želeli bi si, da bi bilo drugače, a moramo to, kar je, pač sprejeti."

Vsaki udeleženki polfinala naj bi pripadlo 6.400 vstopnic. Tiste, ki niso bile prodane, bodo šle v redno prodajo, v kateri pa jih lahko kupijo le tisti, ki živijo na območju Velike Britanije. Na tribunah bodo tako na zadnjih treh tekmah Eura prevladovali Otočani, kar bi bil lahko zelo močan veter v hrbet trem levom, izbrancem Garetha Southgata, ki bodo danes spoznali ime morebitnega tekmeca v nedeljskem finalu. Bodo to Italijani ali Španci? Vse bo znano v poznih večernih urah …