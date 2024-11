Navijači Barcelone besnijo, sodniška odločitev buri duhove

Španska Barcelona je bila v zadnjem obdobju v izjemni formi. V dvanajstih krogih la lige je dosegla kar 40 zadetkov. A strelska rapsodija se je ustavila na tekmi dvanajstega kroga, v katerem je Real Sociedad pred domačimi navijači zasedbo Hansija Flicka premagal z 1:0. Odločilni zadetek je v 33. minuti dosegel Sheraldo Becker. A še pred tem je uspelo mrežo zatresti tudi Barceloni, v 13. minuti se je v kazenskem prostoru ob odbijanju žoge odlično znašel Robert Lewandowski, ki je premagal vratarja Alexa Remira, a je bil po dolgi prekinitvi in na veliko začudenje navijačev Barcelone njegov zadetek po posredovanju sodnikov zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Trenutek, ko je Poljak žogo poslal v mrežo, a je veselje prekinila sodniška odločitev. Foto: Guliverimage

Počasni posnetek je razkril, da naj bi bil Poljak za delček čevlja hitrejši od obrambnega igralca Nayefa Aguerda. Polsamodejni sistem tehnologije offsida (SAOT), ki ga uporabljajo v la ligi, je potegnil črto in pokazal, da je bil Poljak za malenkost v prepovedanem položaju, vendar slika ni prepričala ne navijačev Barcelone ne članov ekipe.

How is this offside????

Barcelona just got robbed.



The pink shoe is the defenders shoe and the Yellow is the shoe of Lewandowski. pic.twitter.com/3j9dGlRTPH — Bobby_Admirer (@BobbyAdmirer) November 10, 2024

El semiautomático usó esta toma para determinar el fuera de juego de Lewandowski.



Un frame en el que se ve como Frenkie todavía no ha golpeado el balón. Por tanto, esta toma es incorrecta.



Es un escándalo sin precedentes. pic.twitter.com/otvpiJOyyA — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) November 11, 2024

📸 - I'm sorry but take a close look at the leg and foot of Robert Lewandowski in the first pic (the REAL pic), and then take a look at the second pic released by VAR.



How is Lewandowski's foot suddenly SO FAR OUT? pic.twitter.com/AOZVhvEP0u — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 10, 2024

ANKETA Je bil Robert Lewandowski po vaše v prepovedanem položaju? Da + 26,67 % 4 glasov

Ne + 73,33 % 11 glasov

Ne vem + 0,00 % 0 glasov Oddanih 15 glasov

Flick: To je bila napačna odločitev

"Videl sem posnetek, to je bila napačna odločitev. To je jasno, a to moramo sprejeti. Danes ni bil naš dan. V prvem polčasu smo trpeli, drugi polčas je bil boljši, a na koncu smo v zadnji tretjini sprejeli napačne odločitve. Danes nismo imeli moči za zadetek," je bil po koncu razočaran trener Hansi Flick. "Ekipi sem rekel, da moramo to sprejeti, zagotovo pa se bomo vrnili močnejši," je dodal Flick. Ta poraz je bil za Barcelono prvi po 28. septembru, ko jo je premagala Osasuna. Prvič pod Flickovim vodstvom pa se je zgodilo, da katalonska ekipa ni dosegla zadetka, kar je še povečalo razočaranje zaradi frustrirajočega večera v San Sebastiánu.

"Če obstaja tako jasna in resna napaka, upamo, da bo la liga ukrepala, ker so temu namenjene črte, ki jih vlečejo. Če je bila napaka, naj se dokaže, razišče in ukrepa," je bil po koncu jasen vratar Inaki Pena. Še korak dlje je šel Kapetan Barce Raphinha, ki se je na svojem Instagramu ponorčeval iz te osupljive odločitve, ki je moštvo Hansija Flicka drago stala. Član brazilske reprezentance je na družbenih omrežjih objavil fotografije domnevnega prepovedanega položaja in zraven par klovnovskih čevljev, ki naj bi jih v šali nosil Lewandowski.

Lewandowski's shoes according to VAR😭😭 pic.twitter.com/QkH5gwISQE — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) November 10, 2024

Kljub polemiki, ki se je sprožila, komisija španske la lige trdi, da je bila odločitev pravilna, saj je bilo uporabljenih od deset do 12 kamer za spremljanje gibanja žoge in do 29 podatkovnih točk vsakega igralca do 50-krat na sekundo – to pomeni, da je mogoče preslikati natančne položaje teles in stopal.

Za nameček sta se pri Barceloni pred reprezentančnim premorom poškodovala prav Lewandowski in že na tekmi s Crveno zvezdo med tednom tudi Lamine Yamal. Poljak bo zaradi poškodbe hrbta odsoten približno deset dni, Yamal pa bo zaradi težav z gležnjem manjkal od dva do tri tedne.

