Največji vijolični strup za Olimpijo

Kapetan NK Maribor Marcos Tavares

Med nogometaši Maribora, ki so obrambni vrsti Olimpije povzročali največji glavobol, izstopa Marcos Tavares. Brazilec s štajerskim srcem, ki je včeraj dopolnil 34 let, je na večnih derbijih dosegel osem zadetkov. Priljubljeni kapetan želi obogatiti zbirko in se iz Ljubljane vrniti z zlata vrednimi tremi točkami.