Ponosni Šimundža po 117 dneh naskakuje novo senzacijo

Muri je v Evropi uspel zgodovinski preboj v skupinski del konferenčne lige. Spretno je izkoristila vse privilegije, ki so jih deležni prvaki članic Evropske nogometne zveze (Uefa) v kvalifikacijskem ciklusu evropskih tekmovanj, na roko ji je šla tudi ustanovitev novega tekmovanja, v katerem bo imela opravka z zelo atraktivnimi tekmeci.

Vitesse je v družbi Tottenhama in Rennesa še najmanj zveneč, a igra pomembno vlogo v nizozemskem prvenstvu, ki po kakovosti prekaša slovensko. O tem je prepričan tudi Ante Šimundža. Zaradi tega in še česa pa je pred uverturo konferenčne lige prepričan, da vloga favorita na današnjem obračunu v Ljudskem vrtu pripada gostom iz domovine tulipanov.

Luka Bobičanec bo zaradi poškodbe izpustil začetni del konferenčne lige, največje evropske tekme v zgodovini NK Mura. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Vitesse je favorit, ker že ima izkušnje iz skupinskega dela lige Europa,'' opozarja Mariborčan, ki bo čez slaba dva tedna srečal Abrahama. V Evropi je kot igralec in trener doživel marsikaj. Premore bogate izkušnje. Tudi zaradi njih je prepričan, da je veliko bolje vstopiti v zgodovinski obračun brez evforije, ampak trdno na tleh, z oceno, kako se bo Mura udarila z ekipo, vredno vsega spoštovanja.

Šimundža je izpostavil pritisk, ki bi lahko predstavljal težave klubu iz Arnhema, saj tamkajšnja nogometna javnost pričakuje zmago nad slovenskim prvakom. Za dvoboj ne bosta kandidirala poškodovana Luka Bobičanec in Samsindin Ouro, kaznovan je Matic Maruško, nastop Nardina Mulahusejnovića, ki je proti Olimpiji (1:0) manjkal zaradi bolezni, pa je pod vprašajem.

Vitesse ima svoje pluse in minuse

Mura je v soboto čestitala navijaški skupini Black Gringos za 30. rojstni dan z zmago nad Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Katere pa so po mnenju Šimundže največje kakovosti Vitesseja? Nekdanji strateg Maribora, edinega slovenskega kluba, ki se lahko za zdaj v Evropi pohvali z domačo zmago nad nizozemskim tekmecem, nekdanjim evropskim prvakom PSV Eindhovnom, je izpostavil izjemno dinamičnost nizozemskega kluba. Pri Vitesseju prevladujejo tujci, na dvobojih pa ne skrivajo želje, da pridejo čim prej v obrambno območje tekmeca in prenesejo težišče igre pred njegov kazenski prostor.

''Imajo svoje pluse in minuse,'' je dal Šimundža vedeti, kako je ob analizi tekmeca odkril tudi nekatere ranljive točke Vitesseja, ki jih pa pričakovano ni delil z javnostjo. ''Želimo biti tekmovalni in konkurenčni na vsaki tekmi,'' tudi ne izključuje možnosti, da bi Mura osvajala točke na dvobojih s preostalima tekmecema v skupini G, slovitim Tottenhamom in ambicioznim Rennesom, ki si je s prodajo Eduarda Camavinge madridskemu Realu dobro napolnil blagajno.

Mura se z velikim zadovoljstvom spominja zadnjega srečanja, ki ga je odigrala v Mariboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Šimundža je ponosen, da je Mura pripeljala evropsko tekmovanje v Slovenijo. Klub, ki ga je pred nekaj meseci ravno v Ljudskem vrtu popeljal do prvega naslova državnega prvaka, doživlja kot paradnega konja slovenskega nogometa v Evropi. Danes bo na tribunah Ljudskega vrta, ki bo gostil Muro na evropskem spektaklu, prvič po devetih letih (nepozabna tekma z zvezdniškim Laziem ter poraz Mure z 0:2), veliko gledalcev. Šimundža se zaveda, da bo energijo iz Murske Sobote težko preseliti v Maribor, si pa vendarle želi, da bi Mura to jesen v mestu ob Dravi dobila čim več novih gledalcev. Muri bi pomoč navijačev lahko predstavljala veliko prednost.

"Nova" Mura mlajša natanko 120 let od Nizozemcev

Rumeno-črni iz Arnhema so v kvalifikacijah izločili irski Dundalk in belgijski Anderlecht. Foto: Reuters Iz Prekmurja se bo v Maribor odpravilo nekaj tisoč navijačev, o tem, kako bi bučna podpora predstavljala pomoč, je prepričan tudi Tomi Hrovat. Zvezni igralec črno-belih sporoča, da se Mura ne boji nikogar. ''To je tekmovanje, o katerem sanja vsak nogometaš. Proti Vitesseju lahko osvojimo tri točke,'' je optimist. Murašem sta samozavest dodatno napolnili zadnji zmagi v prvenstvu nad Radomljami in Olimpijo.

Mura je zadnji trening v sredo opravila v Fazaneriji, z Ljudskim vrtom pa bo imela to jesen veliko opravka. Že v nedeljo jo namreč čaka derbi 1. SNL, gostovanje pri Mariboru.

''Mura je v prejšnji sezoni na tem stadionu postala prvak. Imajo močno zasedbo, ki je tehnična zelo fleksibilna. To bo za nas velik izziv. Vseeno pa upamo, da bi odprli novo tekmovanje z zmago. Želimo dokazati Evropi, česa je sposoben Vitesse,'' je nemški strateg Thomas Letsch opozoril na vrlino Mure, da se lahko prilagaja tekmecu in zateka k različnim taktičnim rešitvam. Pri gostih, ki so v kvalifikacijah izločili Dundalk in Anderlecht, v Mariboru ne bo Elija Dase. Izraelec ni odpotoval v Slovenijo zaradi pomembnega židovskega praznika Shavuota. Zaradi njega sta izraelska predstavnika v konferenčni ligi odigrala tekmi že v torek.

PSV Eindhoven je lani mrežo Mure zatresel kar petkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je lani v Evropi izpadla prav proti nizozemskemu tekmecu. PSV Eindhoven je Muro ugnal v prazni Fazaneriji s 5:1. Nizozemci so z zanimanjem tudi izbrskali podatek, da je najnovejša klubska preobleka Mura, NŠ Mura, bila ustanovljena 14. maja 2012, natanko 120 let po ustanovitvi Vitesseja (14. maj 1892).

Glavni sodnik dvoboja bo 36-letni Šved Mohammed Al-Hakim, sicer rojen v Iraku.