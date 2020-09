Navijači obiskali trening, Muri se nasmiha mikavna evropska nagrada

V Prekmurju narašča napetost. Pred nogometaši Mure, aktualnimi slovenskimi pokalnimi zmagovalci, je velik evropski izpit. V Fazanerijo, kvalifikacijski obračun lige Europa se bo začel ob 20.15, prihaja Aarhus. ''Danci so favoriti,'' izpostavlja Klemen Šturm, a vidi trener Ante Šimundža prednost v domačem igrišču. Čeprav bo dvoboj potekal pred praznimi tribunami, bodo srca navijačev tesno povezana s črno-belimi. To so jim dali vedeti tudi na zadnjem treningu, ko je bilo zelo čustveno.

Ko so nogometaši Mure v sredo opravili zadnji trening pred zahtevno evropsko preizkušnjo s Skandinavci, na Fazaneriji niso bili sami. Prišli so tudi zvesti privrženci, člani navijaške skupine Black Gringos, in jim s svojo prisotnostjo, izkazovanjem ljubezni ter podporo vlili dodatno energijo. Danes bodo vrata stadiona zaradi ukrepov proti zajezitvi širitve novega koronavirusa za njih žal zaprta, tako je v tem obdobju na prav vseh evropskih klubskih tekmah, tako da bodo morali stiskati pesti za ljubljence drugje. Z obiskom treninga so skušali še dvigniti raven motivacije, s katero črno-beli vstopajo v drugi krog kvalifikacij za evropsko ligo. In uspeli.

Mura pričakuje goste iz Skandinavije zavzeto, a tudi samozavestno. Odličen začetek sezone, v katerem na štirih tekmah niso prejeli niti enega zadetka (2:0 proti Celju, 3:0 proti Taboru, 4:0 proti Nomme Kaljuju in nedeljskih 0:0 proti Olimpiji), želijo nadaljevati proti Aarhusu, in si priigrati prekrasno evropsko nagrado, spektakularni obračun v 3. krogu kvalifikacij z nekdanjim evropskim prvakom, nizozemskim PSV Eindhoven, ki bi lahko prihodnji teden gostoval v Murski Soboti.

Gostom vsiliti način igre Mure

Ante Šimundža ima danes priložnost, da podaljša evropsko sezono Mure najmanj do prihodnjega tedna. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Želja izbrancev Anteja Šimundže je ogromna. Žal bo zadnja vrsta Mure oslabljena, saj bo zaradi obnovljene poškodbe stegenske mišice, staknil jo je v Stožicah, manjkal Matic Maruško. Njegove izkušnje bi prišle še kako prav na tekmi, kjer se ne odloča o napredovanju, ampak tudi vedno bolj bogatih evropskih finančnih nagradah. Na srečo stratega Mure seznam poškodovanih igralcev ni širok. Določene težave, bolečine v hrbtu, čuti le še Amadej Maroša, ki naj bi danes kandidiral za nastop proti Dancem, drugače pa so na voljo vsa druga najmočnejša orožja črno-belih. Na čelu z novopečenim reprezentantom Ninom Kouterjem.

Danski orjak v obrambi, dolgoletni golgeter, hitronogi Afričan ...

Šimundža od varovancev pričakuje drugačno predstavo od tistih, s katerimi so v zadnjih tednih plenili pozornost na slovenskih zelenicah. Zaveda se, da bodo morali za nadaljevanje evropske pravljice pokazati še nekaj več. ''Pričakujem evropsko raven igre, evropski prestop, tekmovalnost, in čvrsto tekmo, v kateri se ne smemo prepustiti njihovemu načinu, ampak poskušati vsiliti svojega,'' napoveduje 48-letni Mariborčan, ki je kot igralec in trener v Evropi izkusil že marsikaj. Tudi uspehe in senzacije, s katerimi je utrjeval in višal ugled slovenskega nogometa v mednarodnih krogih.

Branilec Frederik Tingager je zelo nevaren v igri z glavo. Foto: Reuters Verjame, da je dobro analiziral tekmeca, in izluščil njegove slabosti. ''Želimo biti čim bolj pragmatični, čim bolj uspešni v svojo korist,'' verjame, da bodo imeli danes zvečer navijači Mure lep razlog za proslavljanje. Opozarja, da je Aarhus zelo nevaren ob prekinitvah, kjer prihajajo do izraza tudi njegovi visoki branilci, še kako nevarni za vsaka vrata. Prednjači kar 198 cm visok branilec Frederik Tingager, v napadu je najbolj nevaren izkušeni Patrick Mortensen, po hitrosti pa izstopa le 170 cm visok Južnoafričan Gift Links.

Mura bo skušala vsiliti svojo igro, določeno prednost pa vidi tudi v spoznanju, da bo prvič v tej sezoni v Evropi deležna prednosti domačega igrišča. ''Vemo, kako se žoga odbija na našem igrišču. Vemo, kako igrišče deluje,'' se nadeja, da bi lahko to pripomoglo k uspehu slovenskega predstavnika, ki se je v prvem krogu kvalifikacij proti zdesetkanemu tekmecu iz Estonije komaj ''ogrel'' (4:0 že po prvem polčasu), a nakazal zvrhano mero borbenosti, resnosti in odločnosti, s katero želi preskakovati evropske ovire.

Aarhus, ki je bil nazadnje danski prvak leta 1986, v prejšnji sezoni pa je osvojil tretje mesto, nastopa prvič v Evropi po osmih letih. Foto: Reuters

Če bo zadržala izjemno neprebojnost obrambe, saj se mreža Matka Obradovića v tej sezoni sploh še ni zatresla, bi bilo napredovanje v 3. krog in tako želen spektakel proti nizozemskemu velikanu še toliko bližje. ''To, da v tej sezoni še nismo dobili zadetka, nas navdaja z dodatnim upanjem,'' priznava kapetan Alen Kozar, njegov soigralec Klemen Šturm pa opozarja, kako bo imela Mura opravka z zelo neugodnim tekmecem, ki je, vsaj na papirju, označen za favorita. ''Favoriti so Danci, a bo Mura naredila vse, kar lahko, da to spremeni,'' napoveduje branilec slovenskih pokalnih zmagovalcev, ki verjame, da se bo Mura brez večjih težav prilagodila zahtevnejšemu evropskemu ritmu.

Danska petarda v finski mreži

Vratar Mure Matko Obradović v tej sezoni sploh še ni prejel zadetka. Foto: Vid Ponikvar Mura je za razliko od Aarhusa že dodobra zakorakala v sezono. Danci so v evropski uverturo napolnili mrežo finski Honki (5:2), z dvema zadetkoma je izstopal Mortensen, v prvenstvu pa odigrali le eno tekmo. V ponedeljek so premagali Vejle, nekdanji klub Branka Ilića (4:2), in nakazali, da so hitro ujeli strelsko formo. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je letos končal kariero, je v dresu Vejleja na Danskem zbral le pet nastopov.

Ko se je srečal z Aarhusom, je s klopi spremljal dramatično tekmo, v kateri je Vejle 1. aprila 2019 kot gost v sodnikov podaljšek vstopil z vodstvom z 2:1, a je nato prejel zadetek. Dosegel ga je kdo drug kot prvi strelec Aarhusa Mortensen. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (2:2), že takrat pa je dansko ekipo vodil zdajšnji trener David Nielsen. Če bi se brez zmagovalca končala tudi današnja tekma v Fazaneriji, bi sledil podaljšek, če bi ostal neodločeni rezultat tudi po 120 minutah, pa bi o potniku v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo odločalo izvajanje kazenskih udarcev. Takrat pa bi nogometašem Mure še kako prav prišla pomoč in podpora navijačev, ki jih danes žal ne bo na stadionu.