Portugalsko in nogometni svet je pretresel nov primer rasizma. Zgodil se je na tekmi portugalskega prvenstva med Vitorio Guimaraes in Portom, tarča rasističnih zbadljivk pa je postal napadalec gostov Moussa Marega, ki je kljub moledovanju soigralcev demonstrativno zapustil zelenico, sodnikom, ki ga niso vzeli v bran, pa namenil ostro kritiko.

Čeprav si Evropska nogometna zveza (Uefa) že dalj časa, zlasti v obdobju predsednikovanja Aleksandra Čeferina, prizadeva, da bi z nogometnih aren izkoreninila pojave rasizma in ima do njih ničelno toleranco, se še vedno dogajajo incidenti, ki mečejo slabo luč na največjo postransko stvar na svetu. Tudi v največjih ligah se še vedno dogajajo primeri, v katerih navijači ne izkazujejo spoštovanja vsem nogometašem in ne upoštevajo drugačnosti.

Navijači Afričana vzeli na piko

V nedeljo sta se tako v 21. krogu na Portugalskem pomerila Vitoria in Porto. Po dvoboju v Guimaraesu, kjer sta se udarila nekdanja kluba Zlatka Zahovića, se žal ni govorilo le o zadetkih in zmagi dvakratnega evropskega prvaka. Žal je dogajanje zasenčil nov primer rasizma, po katerem je Moussa Marega demonstrativno zapustil igrišče. Reprezentant Malija, ki so ga domači navijači vzeli na piko in neprestano žalili, je v 60. minuti popeljal Porto v vodstvo z 2:1. Ob proslavljanju zadetka je večkrat pokazal na svojo temnopolto kožo, domači navijači pa so pobesneli in v njegovo smer vrgli več sedežev.

Disgusting and disheartening. Moussa Marega was subject of alleged racial abuse during a match in Portugal. He decides to sub himself and his teammates, instead of supporting him and his decision, are trying to keep him on the field.pic.twitter.com/G7CvdiM79Q — Stu Holden (@stuholden) February 17, 2020

Devet minut pozneje je imel Marega neprestanega žaljenja preprosto dovolj. Počil mu je film, tako da se je odločil, da zapusti igro. Trenerju je nakazal, naj pripravi menjavo, najbolj vročekrvnim privržencem Vitorie pa palec dol. Nato se je začela večminutna drama. Soigralci, prevladovali so Alex Telles, Sergio Oliveira in Ivan Marcano, so ga skušali (nekateri tudi agresivno) prepričati, naj ne zapušča igrišča, a je Afričan pri svoji odločitvi ostal neomajen.

Upa, da jih ne bo več nikoli srečal

Moussa Marega je v tej sezoni za Porto v prvenstvu dosegel šest zadetkov. Igro je zapustil v 71. minuti. Foto: Reuters Zapustil je igro, pred tem v besu domačim navijačem večkrat pokazal sredinca, trener Porta Sergio Conciecao pa je moral opraviti menjavo. Rezultat se ni več spreminjal. Porto je zmagal z 2:1 in se vodilni Benfici iz Lizbone, ki je v tem krogu presenetljivo izgubila doma proti Bragi (0:1), približal na točko zaostanka, po dvoboju pa se je razumljivo največ govorilo o potezi razočaranega in napadenega strelca zmagovitega zadetka.

Marega se je po neljubi izkušnji oglasil prek socialnih omrežij in sporočil: ''Tistim idiotom, ki so prišli na stadion z namenom, da bodo rasistično žalili igralce, bi rad sporočil, naj se ***,'' ni skrival ogorčenja in jeze po tem, kar se mu je zgodilo na stadionu Afonso Henriques, kjer je dvoboj spremljalo okrog 24 tisoč gledalcev.

Marega pa ni bil jezen le na navijače, ampak tudi na delivce pravice, ki so nemo spremljali potek dogodkov in zaradi neokusnega skandiranja domačih navijačev niso prekinjali tekme. ''Rad bi se tudi zahvalil sodniku, da me ni vzel v bran, ampak mi pokazal rumeni karton, ker sem branil svojo barvo kože. Upam, da te nikoli več ne srečam na igriščih. Sramota si,'' je še zapisal 28-letni zvezdnik Porta, razočaran nad odzivom sodnika Luisa Godinha.

Njegov trener Conceicao je po tekmi pojasnil, da je bil Marega tarča rasističnih zbadljivk navijačev Vitorie že vse od ogrevanja pred srečanjem. ''Ne glede na narodnost, barvo kože ali las smo družina. Smo ljudje, zaslužimo si spoštovanje,'' je še dejal nekdanji reprezentant Portugalske. Po incidentu v Guimaraesu se je oglasil tudi portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa in obsodil dejanje navijačev Vitorie.

Končno besedo bo imelo vodstvo tekmovanja, gostiteljem pa zaradi primera rasizma, po katerem je izgubil živce reprezentant Malija in eden najboljših strelcev Porta, grozi kazen.